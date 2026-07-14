Attenzione alle truffe, proteggi i tuoi dati
Continuano le truffe via telefono o mail, ricordiamo ancora una volta quello che suggerisce ai suoi clienti la banca di Piacenza:
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa che, negli ultimi tempi, si stanno diffondendo tentativi di truffa telefonica e digitale realizzati con modalità sempre più sofisticate, che possono apparire come comunicazioni provenienti dalla banca o da enti istituzionali, pur non essendolo.
Come si presentano:
– messaggi o telefonate che segnalano presunte anomalie sul conto;
– richieste di intervento urgente per “mettere in sicurezza” i fondi;
– indicazioni operative dettagliate, anche sotto forma di bonifici verso conti indicati come sicuri;
– inviti alla riservatezza di non confrontarsi con il personale di filiale.
Attenzione:
Non fornite informazioni riservate o dati sensibili a nessuno.
La Banca di Piacenza non li chiede MAI né per telefono, né per posta elettronica, né tramite profili social.
Hai dubbi?
Chiama la tua filiale o contattaci utilizzando solo i nostri canali ufficiali