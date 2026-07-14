Foto tratta da Pixabay
Flash

Attenzione alle truffe, proteggi i tuoi dati

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 14 Luglio 2026
1 minuto di lettura

Continuano le truffe via telefono o mail, ricordiamo ancora una volta quello che suggerisce ai suoi clienti la banca di Piacenza:

Gentile Cliente,

desideriamo informarLa che, negli ultimi tempi, si stanno diffondendo tentativi di truffa telefonica e digitale realizzati con modalità sempre più sofisticate, che possono apparire come comunicazioni provenienti dalla banca o da enti istituzionali, pur non essendolo.

Come si presentano:

– messaggi o telefonate che segnalano presunte anomalie sul conto;

– richieste di intervento urgente per “mettere in sicurezza” i fondi;

– indicazioni operative dettagliate, anche sotto forma di bonifici verso conti indicati come sicuri;

– inviti alla riservatezza di non confrontarsi con il personale di filiale.

Attenzione:

Non fornite informazioni riservate o dati sensibili a nessuno.

La Banca di Piacenza non li chiede MAI né per telefono, né per posta elettronica, né tramite profili social.

Hai dubbi?

Chiama la tua filiale o contattaci utilizzando solo i nostri canali ufficiali

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 14 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

Troppa automazione, i consumatori perdono fiducia nelle comunicazioni commerciali delle aziende

14 Luglio 2026

L’Italia è il quarto Paese più colpito da cyberattacchi

14 Luglio 2026

Vendite di veicoli industriali in crescita nella prima metà dell’anno

14 Luglio 2026

Agenzie private e lungaggini burocratiche ostacolano gli arrivi di lavori extracomunitari del decreto flussi

14 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio