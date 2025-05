Aumenta l’export dell’Italia fuori dalla Ue

Secondo i dati diffusi dall’Istat sul commercio estero dell’Italia, al momento disponibili verso i soli Paesi extra Ue, nel primo trimestre del 2025 l’Italia ha esportato beni per 76,3 miliardi di euro, registrando – rispetto al primo trimestre del 2024 – un incremento del 3,1 per cento. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Sempre nel primo trimestre del 2025 l’Italia ha importato beni per 65,2 miliardi di euro, registrando rispetto al primo trimestre del 2024 un incremento dell’11,7 per cento. Il saldo commerciale del primo trimestre del 2025 con i Paesi extra Ue è stato positivo e pari a 11,2 miliardi di euro. Al netto del settore energetico (in deficit di 13,2 miliardi di euro), l’avanzo commerciale è stato pari a 24,4 miliardi di euro. A livello geografico, al momento disponibile solo per i principali partner commerciali extra Ue dell’Italia, l’incremento in valore delle esportazioni ha coinvolto in particolare i seguenti Paesi o aree: Paesi Opec (+16,8 per cento), Medio Oriente (+13,7 per cento), Paesi Mercosur (+12,8 per cento), Stati Uniti (+11,8 per cento), Svizzera (+11,2 per cento), Regno Unito (+8,5 per cento), India (+5,6 per cento) e Giappone (+2 per cento). Hanno invece registrato una diminuzione le esportazioni verso Paesi Asean (-1,6 per cento), Cina (-11,2 per cento), Turchia (-18,3 per cento) e Russia (-18,7 per cento).

A livello settoriale, al momento disponibile solo per raggruppamenti di beni, l’aumento delle esportazioni è sostenuto in particolare dalle maggiori vendite di beni di consumo non durevoli (+13,1 per cento) e beni intermedi (+4,7 per cento). L’incremento delle importazioni è stato generalizzato e più ampio per beni di consumo durevoli (+30,5 per cento) e non durevoli (+26,1 per cento) e beni intermedi (+10,9 per cento). Considerando il solo mese di marzo 2025, rispetto a marzo 2024, le esportazioni italiane verso i Paesi extra Ue hanno registrato una crescita del +7,5 per cento. Tale aumento è stato determinato soprattutto dall’aumento delle vendite di beni di consumo non durevoli (+20,7 per cento) e beni strumentali (+10,4 per cento). Anche le importazioni italiane verso i Paesi extra Ue hanno registrato un incremento dell’8,7 per cento, cui hanno contribuito i maggiori acquisti in particolare di beni di consumo, durevoli (+33,6 per cento) e non durevoli (+32,4 per cento).