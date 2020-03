Coronavirus, Muscardini a Franceschini e Foa: basta solo film obsoleti, la tv trasmetta film più recenti per dare un po’ di distrazione alle famiglie e alle persone sole

“Dare un supporto di svago alle famiglie numerose, che spesso, specie nelle città, vivono in appartamenti piccoli e sentono di più il peso della forzata convivenza, ed alle persone che vivono sole deve essere compito della televisione che, in molti casi, è l’unico strumento di comunicazione, con l’esterno, e di intrattenimento. Da qui la necessità di trasmettere film più recenti rispetto a quelli molto datati che continuano ad essere messi in onda da un canale all’altro”. E quanto chiede l’on. Cristiana Muscardini al ministro Franceschini, al presidente Rai e a quelli delle più importanti reti private, Mediaset e LA7. “Chiuse le sale cinematografiche, che non riapriranno molto presto, si facciano accordi con le case di distribuzione per offrire agli italiani la visione di film recenti cercando così, anche in minima parte, di alleviare le lunghe serate in casa”.