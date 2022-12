Crolla il risparmio gestito dopo il record del 2021

Crolla il risparmio gestito nel 2022 dopo la raccolta record di 93 miliardi del 2021. A dire il vero l’avvio dell’anno era stato più che promettente con un primo trimestre a quota 11 miliardi. Poi i mesi estivi, tradizionalmente più deboli, e un settembre negativo hanno certificato le poche luci e le molte ombre. Difficile invertire la tendenza complice l’estrema volatilità di un mercato stretto tra la morsa dell’inflazione e le tensioni geopolitiche. Se lo scorso anno la raccolta mise a segno il miglior risultato dal 2017, il 2022 con gli 11 mesi a quota 8,6 miliardi secondo i dati Assogestioni, si avvia a chiudere sui livelli o comunque poco sopra i 7,8 miliardi del 2020, anno segnato dalla pandemia.

Andando a scorrere i dati di novembre il patrimonio del mercato italiano del risparmio gestito si è attestato a 2.260 miliardi di euro. A influire sulle masse è stato principalmente l’effetto mercato positivo, quantificato dall’ufficio studi di Assogestioni in un +2,4%. La raccolta netta è stata positiva per 268 milioni. Una cifra, quest’ultima, in calo rispetto ai 967 milioni di ottobre, mese che però ha segnato una ripresa della raccolta dopo i -3,3 miliardi di settembre. Da segnalare a novembre l’Inversione di marcia per i fondi aperti che sono tornati in territorio positivo, raccogliendo 231 milioni nel mese. In particolare, i dati hanno confermato il continuo interesse dei sottoscrittori per i prodotti azionari, che hanno registrato afflussi netti pari a 1,63 miliardi. Allo stesso tempo, si sono affievoliti i deflussi dai comparti obbligazionario e bilanciato, pari rispettivamente a 216 e 379 milioni di euro. La mappa mensile di Assogestioni indica poi come, sostanzialmente, sia rimasto invariato il quadro sui fondi chiusi che, a novembre, hanno raccolto 640 milioni di euro, portando il dato complessivo di raccolta delle gestioni collettive a +870 milioni di euro, per un patrimonio di 1.180 miliardi, pari al 52,2% delle masse. Sul fronte delle gestioni di portafoglio, i mandati istituzionali hanno visto una raccolta negativa pari a 1,58 miliardi di euro nel mese, mentre quelli retail hanno registrato afflussi netti per 987 milioni. Il patrimonio complessivo delle gestioni di portafoglio si attesta così a 1.080 miliardi di euro, equivalenti al 47,8% del totale.