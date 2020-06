Da Warsteiner Italia donazione a Banco Alimentare per garantire 200mila pasti

Warsteiner Italia, filiale della birreria privata tedesca e attiva sul mercato italiano dal 1975, effettuerà una donazione a Banco Alimentare attraverso la quale sarà possibile fornire 200mila pasti in Italia. Alla base della decisione, volta ad aiutare persone e famiglie alla quali mancano beni alimentari di prima necessità, vi sono le stime della Onlus destinataria del sostegno, secondo le quali l’emergenza Covid-19 porterà ad un aumento di circa il 40% delle richieste di cibo con punte fino al 60%. La donazione è stata affidata alla filiale veneta di Banco Alimentare, la cui sede si trova a Verona, nella stessa città che ospita il branch italiano della birreria tedesca.

“L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus si sta velocemente trasformando in emergenza sociale ed alimentare dai risvolti preoccupanti nel lungo periodo. Per questo abbiamo deciso di contribuire ad aiutare le persone e famiglie in difficoltà con un gesto concreto: una donazione che permetterà di distribuire 200.000 pasti attraverso l’attività di Banco Alimentare, riconoscendone il grande impegno quotidiano nel combattere la fame e la povertà. E’ un contributo di solidarietà a favore di persone che soffrono a cui ci sentiamo particolarmente vicini”, ha dichiarato Luca Giardiello, Amministratore Delegato di Warsteiner Italia durante l’incontro con i responsabili ed i volontari di Banco Alimentare.

“Siamo orgogliosi di affermare che l’attività del Banco Alimentare non si è mai fermata in questi mesi e siamo andati avanti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, grazie al contributo dei nostri numerosi volontari. Siamo riusciti sempre a garantire la distribuzione dei pasti, offrendo il servizio di raccolta del cibo e consegna alle strutture caritative. Un’attività sempre più impegnativa e sfidante ai tempi del Covid-19, visto anche il numero di richieste di aiuto sempre crescente. Per questo siamo grati a Warsteiner Italia che riconosce e dà valore a questa nostra missione” ha commentato per il Banco Alimentare Veneto Roberto Bechis.