Esperti italiani per restaurare la Cattedrale a Odessa

L’Italia scende in campo per la ricostruzione dell’Ucraina, a partire dai suoi beni culturali. E in particolare per Odessa, dove il governo ha annunciato che tecnici italiani saranno impegnati nel restauro della grande Cattedrale ortodossa della Trasfigurazione, gravemente danneggiato dai bombardamenti russi nella notte del 23 luglio scorso. La chiesa è uno dei simboli della storia culturale e religiosa della città costiera ucraina che dell’Italia è figlia: fondata nel 1794 dall’ammiraglio Giuseppe De Ribas, è legata indissolubilmente al nostro Paese nella sua storia intrisa di italianità, testimone la sua architettura omaggio del neoclassico italiano.

“Anche in ricordo di una lunga e ricchissima storia di scambi tra Odessa e la cultura italiana, che ha portato alla fine del XVIII secolo gli architetti italiani a progettare il piano e gli edifici più rappresentativi della città, il governo italiano ha coinvolto due tra le più autorevoli istituzioni culturali italiane, la Triennale di Milano e il Maxxi di Roma, allo scopo di raccogliere le migliori energie economiche, tecniche e culturali in grado di contribuire al restauro della Cattedrale della Trasfigurazione”, ha annunciato Palazzo Chigi.

Fondata nel 1794 e ricostruita nel 2005 dopo la distruzione da parte dell’Urss nel 1936, ora la cattedrale potrà fare affidamento sull’Italia per azioni di restauro. Facendo concreto l’impegno da tempo annunciato da Roma per una ricostruzione dell’Ucraina, che non passa solo dalle infrastrutture critiche e dalle risorse economiche, ma anche dai beni culturali devastati dall’invasione.

L’annuncio giunge a pochi giorni dalla decisione dell’Unesco di approvare uno stanziamento d’urgenza di 169mila dollari per interventi degli edifici danneggiati a Odessa, il cui centro storico è patrimonio mondiale. Una missione dell’agenzia Onu nella città ha valutato che più di 50 beni culturali sono stati gravemente danneggiati dai raid russi, dieci quasi distrutti. Importanti danni ha subito proprio la Cattedrale della Trasfigurazione, insieme alla Casa degli Scienziati, il palazzo di Manuk-Bey, il Museo della Letteratura, il palazzo del Pommer, oltre allo stesso tessuto urbano storico, parte importante del sito del patrimonio mondiale.