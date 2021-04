Europa, crocevia di un mondo in rivoluzione

Si svolgerà giovedì 8 aprile, alle ore 20.45, via zoom, l’incontro “Europa crocevia in un Mondo in rivoluzione” con Adriana Cerretelli.

L’evento fa parte di un ciclo di incontri organizzati da APICE con ProgettoMondo Mlal, Spazio Mediazione e Intercultura, Monviso in Movimento, Europe Direct Cuneo e La Guida dal titolo “L’UE e le sfide di domani” per riflettere sul futuro dell’Unione Europea e su quello di tutti i cittadini nel mondo post-covid che verrà. Prima protagonista Adriana Cerretelli, editorialista de Il Sole 24 Ore e per oltre 20 anni corrispondente da Bruxelles, vincitrice di numerosi premi giornalistici tra i quali il premio giornalistico del Parlamento Europeo ed ex portavoce del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

È un Mondo in radicale trasformazione, quello in cui viviamo, e non solo per la crisi provocata dalla pandemia. La Cina insidia la supremazia globale degli Stati Uniti sul piano economico e politico; ai confini orientali dell’Europa, Russia e Turchia espandono la propria area di influenza, mentre la pressione demografica e i cambiamenti climatici continuano ad alimentare ingenti flussi migratori verso il Mediterraneo; sullo sfondo, un’Unione Europea che invecchia e che ancora non riesce a parlare ad una sola voce sulla scena internazionale e fatica a trovare il proprio posto nel nuovo ordine che va costruendosi.

Quale scenario globale si prospetta per noi e per l’Unione europea?

Per partecipare è sufficiente cliccare sul link: http://bit.ly/sfidedomani; in alternativa, è possibile inserire l’ID riunione Zoom: 820 8476 8921. – qui la pagina dell’evento su facebook

I prossimi due appuntamenti saranno:

Giovedì 22 aprile, ore 20.45: “La lotta alla criminalità organizzata nell’UE”, in collaborazione con l’Associazione Liberavoce – Coordinamento provinciale di Cuneo di Libera e presìdi di Cuneo, Saluzzo e Alba. Interviene ALBERTO PERDUCA, Procuratore Capo del Tribunale di Asti, già membro di Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e Eulex.

Giovedì 6 maggio, ore 20.45: “L’UE alla prova della conferenza sul futuro”. Per APICE introducono Franco Chittolina e Adriana Longoni.