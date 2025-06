Export di terre rare cinesi quasi dimezzato in un anno

Il valore delle esportazioni cinesi di terre rare ha registrato a maggio un brusco calo su base annua. Secondo i dati diffusi oggi dall’Amministrazione generale delle dogane, la Cina ha esportato lo scorso mese terre rare per un valore di circa 18,7 milioni di dollari, con un crollo del 48,3% rispetto a maggio 2024. Il calo rispetto ad aprile, quando le esportazioni ammontavano a 21,7 milioni di dollari, è stato del 13,7%. I dati comprendono tutte le tipologie di terre rare, non solo quelle soggette alle recenti restrizioni decise da Pechino. In termini di volume, a maggio sono state spedite all’estero 5.864,6 tonnellate di terre rare, segnando una flessione del 5,67 per cento su base annua e interrompendo tre mesi consecutivi di crescita. Tuttavia, nel periodo gennaio-maggio l’export totale ha raggiunto le 24.827 tonnellate, in aumento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le terre rare sono componenti fondamentali per numerose tecnologie avanzate, dai telefoni cellulari ai caccia militari. Secondo le stime degli analisti, gli Stati Uniti dipendono dalla Cina per circa il 70% delle importazioni di questi materiali, il che pone a rischio l’intera catena di fornitura statunitense.

Nonostante la dichiarazione congiunta firmata a Ginevra lo scorso mese, in cui Pechino e Washington si sono impegnate a sospendere o rimuovere le misure non tariffarie introdotte dal 2 aprile, il governo cinese ha mantenuto in vigore le restrizioni all’export di terre rare medie e pesanti, annunciate il 4 aprile. Parallelamente, le autorità locali delle province ricche di questi minerali hanno intensificato a maggio la repressione contro l’estrazione illegale. Sabato scorso, il ministero del Commercio di Pechino ha dichiarato di aver approvato le domande di esportazione presentate da aziende qualificate, segnalando la disponibilità a comunicare con i Paesi interessati per “facilitare il commercio conforme”, e quindi una possibile apertura al dialogo sul tema delle terre rare.