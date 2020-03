Fido non porta il coronavirus, abbi cura di lui!

Accogliendo l’invito, che ci è arrivato da diversi veterinari ed associazioni per la protezione degli animali, ricordiamo ancora una volta che i nostri animali domestici non sono portatori del corona virus, abbiate cura perciò dei vostri animali, non abbandonateli vi sono già troppe situazioni di abbandono in epoca normale non rendiamo ancora più difficile ora la loro condizione. Anzi se qualcuno si sente adotti un cagnolino o un gatto e vedrà quanto la loro presenza è benefica per togliere ansia e stress. Sia per gli anziani che per i bambini un animale in casa è motivo di compagnia e di responsabilizzazione.