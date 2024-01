Goldman Sachs certifica che gli indiani sono diventanti benestanti

Secondo un report di Goldman Sachs entro il 2027 in India ci saranno circa 100 milioni di individui con un reddito annuo superiore a 10mila dollari. La ricerca, intitolata «The Rise of Affluent India», fotografa la rapida ascesa economica di un piccolo segmento della popolazione indiana che oggi viene stimato in circa il 4% di coloro che sono in età da lavoro, equivalente a circa 44 milioni. Un dato che si traduce complessivamente in 60 milioni di persone e 12-14 milioni di famiglie benestanti.

Sulla base di dichiarazioni dei redditi, conti bancari, carte di credito e collegamenti a banda larga, la banca d’affari americana stima che il numero di benestanti è già da alcuni anni in forte espansione e tra il 2019 e il 2023 sarebbe cresciuto di circa il 12,6% l’anno, contro l’1,4% della popolazione nel suo complesso. Guardando all’insieme degli indiani, risulta che a fronte di 60 milioni di cittadini con entrate superiori a 10mila dollari annui, ce ne sarebbero 112 milioni tra 5 e 10mila dollari; 262 milioni tra 2.500 e 5mila; 294 milioni tra 1.500 e 2.500 e ben 720 milioni sotto i 1.500 dollari, praticamente la metà (49,7%) del totale.

«Negli ultimi tre anni – si legge nel report – abbiamo assistito a una forte divergenza nei tassi di crescita delle imprese e delle categorie di consumo. Uno dei fattori chiave è che le aziende che si rivolgono alla parte superiore della piramide dei redditi in India sono cresciute molto più rapidamente rispetto alle aziende della stessa categoria che si rivolgono a un consumo più ampio in India».