I consumatori italiani sono i più filo-americani d’Europa

Da una ricerca di idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – risulta che i consumatori italiani sono i più appassionati d’Europa dei brand statunitensi.

Analizzando le intenzioni d’acquisto sul proprio portale internazionale, idealo ha riscontato che la preferenza degli italiani rispetto ai produttori USA è netta: nel 75% dei casi, infatti, l’interesse verso i prodotti statunitensi è maggiore per gli italiani rispetto a quello dei nostri vicini europei.

In particolare l’interesse verso il “Made in Usa” in Italia supera quello del resto d’Europa nel caso di acquisti online di piani cottura (+41,1 pp/punti percentuali rispetto all’Europa), forni (+18,8 pp), lavastoviglie (+16,4 pp), lavatrici (+11,4 pp) e frigoriferi (+10,8 pp). I nostri vicini europei, invece, preferiscono i prodotti statunitensi quando si tratta di acquisti che riguardano gli Smartwatch e i Robot da cucina.

L’interesse degli italiani verso gli articoli riconducibili a marchi statunitensi riguarda, in particolare, l’elettronica e gli elettrodomestici. La classifica dei 10 prodotti americani più amati dagli italiani comprende infatti: cuffie e auricolari (72,4% di “intenzioni di acquisto USA”), casse e altoparlanti (70,0%), Tablet (57,1%), Smartwatch (47,4%), Notebook (44,5%), Piani cottura (42,0%), Robot da cucina (37,9%) Smartphone (33,5%), Stampanti multifunzione (28,7%) e Forni (19,8%).

Se consideriamo la crescita di interesse in punti percentuali nel corso degli ultimi 16 mesi, è possibile segnalare il boom di piani cottura (+17,5 punti percentuali) e tablet (+13,4%), senza dimenticare l’aumento di “intenzioni di acquisto Usa” nei confronti di smartphone (+4,8%), lavastoviglie (+4,1%) e stampanti multifunzione (+4%).

In Europa, sempre in termini di punti percentuali e nello stesso arco di tempo, questa crescita è stata meno marcata e senza particolari boom: tablet (+5,6 punti percentuali), robot da cucina (+4,2%), stampanti multifunzione (+3,2%), cuffie (+3,2%) e smartphone (+1,5%).

“L’Italia ha sempre subito un certo fascino legato al mito americano e al “born in the Usa” – ha commentato Filippo Dattola, Country Manager dell’Italia per idealo – A quanto evidenziano i dati che abbiamo analizzato, anche l’e-commerce nostrano non è immune da questa passione, soprattutto per ciò che attiene ai settori più tecnologici. In fondo, la forza dell’e-commerce è proprio quella di essere un canale globale, grazie al quale i consumatori digitali hanno la possibilità di fare scelte consapevoli e, quindi, in questo caso, anche scegliere un produttore americano quando si tratta di acquisti hi-tech”.