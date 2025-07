Il 29% dei viaggiatori italiani utilizza l’IA per prenotare le vacanze

Adyen, piattaforma tecnologico finanziaria scelta da molte aziende leader a livello globale, ha pubblicato il suo Hospitality & Travel Report 2025. L’indagine mette in evidenza il ruolo trasformativo che l’IA sta avendo sul comportamento e sulle abitudini d’acquisto dei viaggiatori. Una delle tendenze principali emerse è la crescente richiesta da parte dei consumatori affinché le aziende del settore hospitality integrino funzionalità di ricerca prodotti e di transazione direttamente nelle loro piattaforme di prenotazione.

Nonostante la crescente adozione dell’IA da parte dei consumatori, molte aziende italiane del settore hospitality si trovano ad affrontare diverse sfide legate alla frammentazione dei sistemi di pagamento, con il 62% dei merchant che indica come la presenza di sistemi frammentati per i pagamenti online e in loco renda complesso per gli hotel snellire le operazioni ed effettuare la riconciliazione in modo efficiente. Adyen sta aiutando le aziende a rispondere a questi cambiamenti sviluppando soluzioni che supportano sia i merchant che gli ospiti con tecnologie di transazione senza frizioni.

Con l’inizio delle vacanze estive, l’IA sta ridisegnando il modo in cui i viaggiatori pianificano e prenotano i loro viaggi. Nel sondaggio condotto su 40.000 consumatori in 27 Paesi, il 29% degli italiani dichiara di aver utilizzato l’IA per scoprire le destinazioni, con un aumento del 77% rispetto al 2024. In Italia, la Generazione Z (52%) e i Millennial (40%) sono gli utenti più attivi, ma la crescita maggiore si registra nella fascia dei Boomer (in aumento del 111%) e della Generazione X (in aumento dell’85%).

Il 57% dei Boomer italiani che utilizza l’IA per organizzare e prenotare i propri viaggi ha dichiarato che l’IA li ha aiutati a filtrare le informazioni superflue, evidenziando come l’uso di questa tecnologia si stia diffondendo tra tutte le generazioni. I social media sono una fonte di frustrazione per il 66% dei viaggiatori, scoraggiati da piattaforme piene di pubblicità, sponsorizzazioni e contenuti di influencer. L’IA aiuta a eliminare questo “rumore”, fornendo ispirazione più rapidamente di qualsiasi altro metodo (70%).

“La tecnologia AI è diventata incredibilmente importante per gli ospiti che cercano ispirazione sulle destinazioni e itinerari rapidi, divertenti e personalizzati, specialmente con l’arrivo delle vacanze estive”, ha dichiarato Phil Crawford, Global Head of Hospitality di Adyen. “Gli ospiti utilizzano sempre più l’IA per rendere i loro viaggi più fluidi e, di conseguenza, le aziende del settore hospitality stanno valutando nuovi investimenti per soddisfare questa crescente domanda”.

L’Hospitality & Travel Report 2025 di Adyen evidenzia come gli ospiti si aspettino sempre più che gli operatori adottino la tecnologia AI per supportare meglio gli acquisti nel settore travel e hospitality. Le aziende italiane sono consapevoli del cambiamento di tendenza dei consumatori: quasi la metà (43%) afferma che gli strumenti di ricerca basati sull’IA che supportano gli ospiti nelle decisioni di prenotazione rimodelleranno il settore nel 2025. Una percentuale simile (36%) ritiene che l’automazione guidata dall’IA, volta a personalizzare l’esperienza degli ospiti, trasformerà il comparto.

I pagamenti costituiscono il collegamento fondamentale tra la scoperta resa possibile dall’IA e l’esperienza completa dell’ospite — dalla prenotazione di una camera al check-out dell’hotel. Crawford prosegue: “Le aziende del settore hospitality stanno integrando sempre più funzionalità di intelligenza artificiale nelle proprie piattaforme per offrire agli ospiti un’esperienza di pagamento più fluida».

Le frodi continuano a rappresentare una sfida operativa importante: il 35% delle strutture ricettive italiane segnala un aumento significativo dei tentativi di frode nei pagamenti nell’ultimo anno. In questo contesto, Adyen Uplift si distingue grazie all’integrazione di Protect, un modulo di prevenzione delle frodi basato sull’IA che riduce dell’86% i casi di falsi positivi e garantisce agli ospiti reali la possibilità di prenotare senza difficoltà.

La ricerca è stata condotta da Censuswide su un campione di 40.000 consumatori rappresentativi a livello nazionale in Australia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Brasile, Messico, Canada, USA, Paesi Bassi, Hong Kong, Malesia, Singapore, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Emirati Arabi Uniti e Belgio (di età superiore ai 18 anni). I dati sono stati raccolti tra il 16 aprile e l’8 maggio 2025.