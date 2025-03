Il fondo di investimento saudita paga 3,5 miliardi di dollari per acquisire Pokémon Go

Il fondo di investimento pubblico (PIF) dell’Arabia Saudita pagherà 3,5 miliardi di dollari per acquistare la divisione di gioco dello sviluppatore Niantic, i cui titoli includono il famoso gioco per dispositivi mobili Pokémon Go. Il gioco prevede che i giocatori camminino nel mondo reale per cacciare le creature collezionabili, che appaiono sugli schermi dei loro telefoni tramite realtà aumentata. Nonostante sia stato lanciato quasi un decennio fa, Pokémon Go è ancora tra i giochi per dispositivi mobili con i maggiori incassi al mondo, con 30 milioni di giocatori mensili.

L’accordo segna l’ultimo passo dell’Arabia Saudita per sviluppare la sua industria dei giochi, su cui ha speso miliardi di sterline negli ultimi anni. Anche gli altri giochi di Niantic, come Monster Hunter Now e Pikmin Bloom, sono inclusi nell’acquisizione, insieme alle persone impiegate per realizzarli. Diventeranno parte di Scopely Inc, che a sua volta è stata acquistata dalla sussidiaria PIF Savvy Games Group per 4,9 miliardi di dollari nel 2023. Scopely è uno dei nomi più importanti nel gaming mobile, con il suo titolo di maggior successo, Monopoly Go, scaricato più di 50 milioni di volte e che genera più di 3 miliardi di dollari di fatturato. Pokémon stessa è di proprietà congiunta di Nintendo, Game Freak e Creatures, che hanno concesso in licenza il marchio a Niantic in modo che potesse sviluppare il gioco.

Ed Wu, che guida il team Pokémon Go presso Niantic, ha affermato in un post sul blog di ritenere che la mossa fosse “un passo positivo” per il futuro del gioco. “Pokémon Go è più di un semplice gioco per me, è il lavoro della mia vita”, ha affermato. “Non dirò che Pokémon Go rimarrà lo stesso, perché è sempre stato un work in progress. Ma il modo in cui lo creiamo e lo sviluppiamo rimarrà invariato e spero che potremo rendere l’esperienza ancora migliore”.

L’Arabia Saudita sta diventando un attore sempre più potente nel gaming. Il suo PIF ha partecipazioni in alcuni dei più grandi editori del settore, come Nintendo, Electronic Arts e Take-Two Interactive. Ha anche fatto scalpore nel settore degli eSport, con l’Arabia Saudita che ha ospitato importanti tornei tra cui l’eSports World Cup dello scorso anno, che ha avuto un montepremi di oltre 60 milioni di dollari. Riyadh ospiterà anche i Giochi olimpici di eSport pianificati per il 2027.

Il PIF dell’Arabia Saudita ha centinaia di miliardi di asset grazie alla sua ricchezza petrolifera, che ha investito pesantemente in sport come golf, boxe e calcio, incluso un acquisto del Newcastle United in un accordo da 300 milioni di sterline nel 2021. È controllato dal principe del paese Mohammed bin Salman, il cui governo è stato accusato di violazione dei diritti umani violazioni. Un rapporto delle Nazioni Unite del 2019 ha affermato che “lo stato del Regno dell’Arabia Saudita è responsabile” della morte di Jamal Khashoggi, un giornalista che era critico nei confronti del governo del paese. L’Arabia Saudita lo ha sempre negato.