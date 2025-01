Il marchio Bialetti potrebbe prendere gli occhi a mandorla

Il brand dell”Omino con i baffi’ potrebbe diventare cinese e avere nuova vita. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera si avvia verso la conclusione il riassetto della Bialetti Industrie, la società che nel 1933 aveva inventato la moka express. Da tempo la storica società di Omegna, nella provincia di Verbania, è alla ricerca di un’operazione di m&a per supportare il rilancio dell’azienda.

Un percorso in cui la società è affiancata dall’advisor Lazard mentre gli azionisti, tra i quali la famiglia Ranzoni al timone dell’impresa, hanno come advisor lo studio Zulli Tabanelli. Secondo quanto emerge, appare in dirittura di arrivo l’accordo con Nuo Capital, il braccio degli investimenti del family office Wwic -The World Wide Investment Company di Hong Kong, guidato da Stephen Cheng.

La società di Hong Kong è controllata dalla famiglia PaoCheng, e dagli eredi del fondatore di Herme’s, Emile-Maurice. Bialetti Industrie aprirebbe cosi’ la compagine a un investitore che ha già puntato su altre aziende del made in Italy: da Venchi e Bending Spoons a Slowear e Scarpa, un altro marchio storico italiano. L’ingresso del fondo ha come obiettivo la valorizzazione dell’azienda per accelerare il piano di crescita in particolare all’estero. Con il perfezionamento dell’operazione si chiuderà cosi’ anche l’accordo di rifinanziamento del 2018 tramite l’integrale rimborso dei creditori.

Nei primi nove mesi del 2024, Bialetti Industrie, quotata a Piazza Affari dal 2007, ha realizzato ricavi consolidati per 104,7 milioni, in crescita del 6%, a fronte di un margine operativo lordo di 15,3 milioni, e debiti netti per 91,9 milioni, dati in ripresa grazie anche alla spinta di nuovi accordi commerciali. “L’azienda è nel pieno del negoziato e ‘non fornisce dettagli’. Ma conferma la procedura in atto al cui centro c’è ‘la dismissione dell’intera azienda o delle sue partecipazioni'” riporta il quotidiano. In Borsa il titolo Bialetti guadagna il 3,91% a 0,239 euro per azione.