Il Nepal riapre l’Everest agli scalatori

Il Nepal ha deciso di riaprire le sue montagne, incluso l’Everest, per la stagione autunnale di trekking e scalate, nel tentativo di soccorrere il settore turistico in difficoltà. Lo hanno annunciato fonti ufficiali, nonostante l’incertezza sul coronavirus.

Il Nepal ha chiuso i suoi confini a marzo, poco prima della stagione primaverile, quando centinaia di alpinisti di solito si riversano sulle sue montagne portando lavoro e milioni di dollari di entrate. Nelle scorse settimane è stato revocato un blocco a livello nazionale e il Nepal è ora aperto “per le attività turistiche, tra cui l’alpinismo e il trekking”, ha detto Mira Acharya del dipartimento del turismo. Il governo permette ai voli internazionali di atterrare nel paese dal 17 agosto. La decisione arriva nonostante oltre 1.000 nuove infezioni da coronavirus riportate nell’ultima settimana di luglio, per un totale di 19.547 casi. I funzionari della sanità “stanno lavorando” ai protocolli di sicurezza, incluso il periodo di quarantena per i visitatori in arrivo, ha aggiunto da Acharya.

Mingma Sherpa dei Seven Summit Treks, uno dei più grandi organizzatori di spedizioni nepalesi, ha detto che i clienti stanno chiamando, ma stanno anche aspettando di scoprire per quanto tempo dovranno stare in quarantena gli arrivi.

Le tendopoli crescono ai piedi dell’Everest e di altre vette durante le stagioni dell’arrampicata, con scalatori e personale di supporto che vivono in spazi ristretti. La respirazione è già difficile ad alta quota, aumentando i rischi per la salute se c’è un focolaio di qualsiasi tipo tra gli scalatori. Gli esperti di alpinismo affermano che la stagione settembre-novembre è più pericolosa a causa dei venti forti e delle temperature più basse e per questo ci sono minori tentativi di scalate. Al contrario, la stagione di arrampicata primaverile è ormai intasata dal traffico. L’anno scorso ha registrato un record di 885 scalatori sulla vetta dell’Everest, 644 dei quali dal versante sud e 241 dal Tibet. Quest’anno, solo un team cinese ha raggiunto la vetta dell’Everest, dal versante nord tibetano, dopo che tutte le altre spedizioni sono state vietate.