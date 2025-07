Il pollice verde si diffonde nello stivale

Secondo l’ultima rilevazione di GfK Sinottica diffusi in anteprima da Bricoday – l’evento leader per i professionisti della distribuzione specializzata nei settori bricolage, casa, tecnico e garden, in programma il 24 e 25 settembre 2025 a Fiera Milano Rho (già confermate 450 aziende) – gli italiani hanno sempre più il pollice verde.

Che si tratti di balconi (73%), terrazzi (47%), giardini (39%) o orti (23%), la presenza di aree esterne private in cui poter fare giardinaggio è in costante crescita (+3% rispetto al 2021). Anche l’interesse per gli orti urbani pubblici, che secondo Coldiretti occupano oggi circa 2 milioni di metri quadrati, fa parte di un quadro che fotografa un trend chiaro: gli italiani vogliono vivere sempre più a contatto con la natura, anche in città.

Secondo la ricerca, il 64% della popolazione si dichiara appassionato di piante e giardinaggio: una crescita di 3 punti percentuali rispetto a tre anni fa. Il giardinaggio conquista tutte le fasce d’età, con un 43% di italiani (dato in crescita) che si dedica con costanza alla cura delle piante e un 26% che sfrutta gli spazi esterni per momenti conviviali, come barbecue e pranzi all’aperto.

Il profilo del “cliente dal pollice verde” si evolve: se Baby Boomer e Generazione X rappresentano ancora il 54% degli appassionati, è quest’ultima categoria a mostrare i tassi di crescita più dinamici, confermando un ampliamento del target verso segmenti sempre più eterogenei. “Gli spazi aperti non sono solo luoghi di svago, ma anche superfici da attrezzare, valorizzare e rendere funzionali. Questo si traduce in un’opportunità concreta per la distribuzione specializzata”, commenta Stefano Pironi, Key Account Manager Dopo i picchi raggiunti durante la pandemia, il comparto Garden nel canale DIY ha registrato nel 2024 una flessione del -4,8%, attestandosi su un giro d’affari di 641,6 milioni di euro. Una dinamica attesa che però lascia intravedere spazi di crescita, soprattutto per i prodotti innovativi e sostenibili, capaci di rispondere a un consumatore sempre più attento e informato.