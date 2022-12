Il presidente del Ghana esorta l’Africa a smettere di “mendicare”

Il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, ha affermato che i paesi africani devono smettere di “pregare” l’Occidente per guadagnarsi il rispetto globale e cambiare la percezione errata del continente.

“Se smettiamo di essere mendicanti e spendiamo soldi africani all’interno del continente, l’Africa non avrà bisogno di chiedere rispetto a nessuno, se la rendiamo prospera come dovrebbe essere, il rispetto arriverà”. Le parole sono state pronunciate durante l’apertura del vertice dei leader USA-Africa a Washington DC al quale partecipano decine di leader africani per discutere della cooperazione con gli Stati Uniti mentre cresce l’influenza cinese e russa nel continente.

Akufo-Addo ha sollecitato una maggiore solidarietà tra gli africani per affrontare le aspirazioni condivise.

“Gli africani sono più resilienti al di fuori del continente che all’interno. Dobbiamo tenere presente che per il mondo esterno, [non c’è] niente come la Nigeria, il Ghana o il Kenya, siamo semplicemente africani. Il nostro destino come persone dipende l’uno dall’altro”. Per il presidente il continente dispone di capacità e manodopera, ma necessita di una volontà politica concertata per far “funzionare l’Africa”.

Le osservazioni di Akufo-Addo sono arrivate il giorno in cui il Fondo monetario internazionale ha accettato di concedere al Ghana un prestito di 3 miliardi di dollari (2,4 miliardi di sterline) per alleviare una recessione economica senza precedenti nel paese dell’Africa occidentale.

