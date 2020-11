Il progetto europeo ICCEE per conoscere l’efficienza energetica nella catena del freddo agroalimentare

Nell’ambito del progetto europeo ICCEE – Improving Cold Chain Energy Efficiency, Federalimentare assieme a FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia e all’Università di Brescia organizza una serie di webinar tecnici di aggiornamento professionale dal titolo “L’efficienza energetica nella catena del freddo: benefici e prospettive per l’industria agroalimentare”. I webinar intendono promuovere e condividere best practice da adottare per migliorare l’efficientamento energetico nella filiera logistico-produttiva del freddo nel settore del food&beverage. Il primo appuntamento, per il quale l’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari ha concesso il patrocinio e il riconoscimento di 5 crediti formativi per gli iscritti, si è svolto lo scorso 29 ottobre e ha registrato un’ampia partecipazione. La seconda edizione del webinar si terrà online i prossimi 27 e 30 novembre dalle 14:00 alle 16:30. La partecipazione è gratuita e sarà rilasciato un attestato di frequenza a superamento del test finale. Per registrarsi è necessario compilare il modulo al seguente link: https://register.gotowebinar.com/register/1408037200565410319. Per ulteriori informazioni contattare: notarfonso@federalimentare.it; sabbatini@federalimentare.it.