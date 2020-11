Il progetto europeo REINWASTE per ridurre i volumi degli scarti legati agli imballaggi

Il Progetto REINWASTE – REmanufacture the food supply chain by testing INnovative solutions for zero inorganic WASTE, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Interreg MED, intende ridurre i volumi degli scarti legati agli imballaggi e ai materiali di imballaggio, lungo l’intera filiera agroalimentare (produzione e trasformazione). I partner del Progetto sono impegnati a favorire il trasferimento dei principali output e dei servizi innovativi che sono stati realizzati durante i tre anni di Progetto, grazie alla validazione di una serie di azioni pilota testate presso le aziende dei settori dell’ortofrutta (Spagna), lavorazione delle carni (Francia) e lattiero-caseario (Italia). Tali azioni si sono recentemente concluse e i risultati saranno presentati in occasione dell’evento finale che si terrà il 18 gennaio 2021. A tale riguardo, si segnala che le imprese che hanno preso parte all’iniziativa raccontano la loro esperienza nei seguenti video: aziende italiane – aziende europee. Per maggiori informazioni scrivere a notarfonso@federalimentare.it e sabbatini@federalimentare.it