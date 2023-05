Il saggio di Roberto Amati, Storia dell’integrazione europea in 2500 anni, al Salone del Libro di Torino

Anche quest’anno lo scritto re Roberto Amati sarà presente al Salone internazionale del libro di Torino, presso lo stand dell’editore PATHOS, con il suo saggio intitolato Storia dell’integrazione europea in 2500 anni. L’appuntamento è il 19 maggio, dalle ore 19:00. Per l’occasione l’autore presenterà il su saggio e il progetto editoriale che lo accompagna, come ad esempio il Blog che egli stesso cura sul sito predisposto per promuovere il libro.