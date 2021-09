In Australia tre ragazzini dietro il popolare sito di monitoraggio dei dati sul Covid

Jack, Wesley e Darcy, tre ragazzini tra i 14 e 15 anni, hanno conquistato in Australia una platea di decine di migliaia di follower grazie alla creazione del sito web di monitoraggio del Covid, CovidBaseAU. Il trio di Melbourne ha creato il sito, in modo anonimo, dopo che Jack si arrovellava per cercare di trovare numeri e storia dell’evoluzione del virus.

I giovani hanno deciso di rivelare le loro identità quando hanno ricevuto la loro prima vaccinazione contro il Covid la scorsa settimana, destando stupore e incredulità tra la popolazione perché ci fossero tre adolescenti dietro il popolare sito.

Intervistato dalla BBC, Jack si mostrato molto meravigliato e incredulo per la grande attenzione che è stata loro rivolta.