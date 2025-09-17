‘Italian Political Awards’, il premio a deputati e senatori che si sono distinti nella loro attività

Si svolgerà il prossimo 7 ottobre, alla LUISS di Roma la seconda edizione del Premio Italian Political Awards (IPA). Ideato e promosso dall’associazione Italian Politics, costituita a inizio 2023 da Giuseppe De Lucia, Marzia Bilotta, Giuseppe Razzano, Vincenzo Manfredi, Michele Vitiello e Valentina Cefalù, vedrà 28 nomination in 7 diverse categorie, dalla Difesa all’Ambiente, dall’Innovazione alla Sanità per premiare gli eletti dei due rami del Parlamento che si sono maggiormente distinti nella loro attività

Il Premio Italian Political Awards (IPA) riconosce e valorizza le eccellenze della politica italiana, premiando i membri del Parlamento italiano che si sono distinti per le loro attività parlamentari e che hanno contribuito in modo significativo nel processo di policy. Con questa seconda edizione, gli Italian Political Awards si confermano un’occasione unica per dare visibilità alle migliori esperienze nel panorama politico nazionale e stimolare un confronto costruttivo sul futuro delle istituzioni e del Paese, promuovendo una cultura istituzionale fondata su competenza, impegno e trasparenza. Sono sette le categorie in gara per il 2025: Difesa, Esteri, Ambiente ed energia, Innovazione digitale, Infrastrutture e trasporti, Cultura e Sanità. Per ogni categoria sarà definita una short list di quattro nomi tra i quali verrà proclamato il vincitore. In questa edizione sono previsti anche un riconoscimento alla carriera e le menzioni di Parlamento Magazine.

L’idea dell’Italian Political Awards (IPA) nasce dall’esperienza del MEP Awards – Member of European Parliament Awards – un premio assegnato ogni anno ai deputati del Parlamento europeo che si sono distinti per il loro impegno a favore dell’Unione europea e per il loro contributo ai lavori parlamentari.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Luiss School of Government e la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (Ferpi).