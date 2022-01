Si è svolto venerdì 21 gennaio il convegno Kazakistan: cosa succederà? Comprendere le proteste e il contesto politico post-protesta organizzato da The Central Asia Program con il Davis Center for Russian and Eurasian Studies, la Oxus Society for Central Asian Affairs e RFE/RL.

A più una settimana dalle massicce proteste che hanno causato la morte di almeno 225 persone il convegno ha posto l’attenzione su come iniziare a comprendere la diversità delle ragioni del dissenso pubblico emerse da varie regioni del Paese, cosa pensare della narrativa ufficiale sul coinvolgimento islamista, quali saranno i prossimi passi del governo in termini di repressione dell’attivismo, come può il presidente Tokayev mantenere le promesse di riforma che ha fatto e chi sono i vincitori e i vinti finali in questa situazione tra le élite politiche.