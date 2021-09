La Corte di Giustizia dell’UE annulla l’accordo commerciale con il Marocco

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha annullato gli accordi commerciali tra l’UE e il Marocco che includevano il territorio conteso del Sahara occidentale.

I giudici del Lussemburgo hanno accolto la denuncia del gruppo separatista, il Fronte Polisario, secondo il quale gli abitanti dell’ex colonia spagnola non erano stati adeguatamente consultati.

L’accordo riguardava i prodotti agricoli del Sahara occidentale e il pesce pescato nelle sue acque.

La Corte ha concesso al Marocco due mesi per presentare ricorso e ha affermato che la sentenza non sarebbe entrata in vigore fino a quando non ci sarebbe stato l’appello.

Il Polisario contesta il controllo del Marocco sul territorio e da decenni si batte per l’autonomia.