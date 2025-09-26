Foto tratta da Pixabay
Flash

La talpa Viviana all’opera sulla linea Torino-Lione, partiti gli scavi della galleria più lunga del mondo

Foto di Luigi De Renata Luigi De Renata Invia un'email 26 Settembre 2025
2 minuti di lettura

Il 17 settembre la talpa Viviana ha iniziato a scavare il tratto di circa 9 chilometri del tunnel di base della Torino-Lione, a 600 metri sotto il comune di Saint-Martin-la-Porte. Nei prossimi due anni entreranno in funzione tutte e sette le frese che dovranno completare la galleria ferroviaria più lunga e profonda al mondo. Il tunnel di base del Moncenisio, lungo 57,5 km, rappresenta il cuore della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria merci e passeggeri che collegherà Lione e Torino. Il progetto si inserisce nel Corridoio Mediterraneo della rete TEN-T dell’Unione Europea, pensata per sviluppare una mobilità integrata e sostenibile e ridurre l’impatto ambientale del trasporto merci all’interno del continente.

Per consentire a Viviana di iniziare lo scavo è stato necessario montare la testa della fresa in una galleria perpendicolare all’asse del tunnel di base, e farle poi compiere una rotazione di 90° per metterla in linea all’asse di scavo. L’operazione ha comportato lo spostamento e l’allineamento preciso della macchina da 1.300 tonnellate attraverso una serie di operazioni di sollevamento e traslazione.

Dietro la testa, del diametro di 10,4 metri, la fresa è composta da 9 rimorchi, che vengono aggiunti man mano che la macchina avanza in galleria e che sono necessari al suo funzionamento. La TBM è dotata infatti di tecnologie di ultima generazione che permettono di scavare in sicurezza e con estrema precisione anche in condizioni geologiche complesse. Per il suo funzionamento sono necessarie una quindicina di persone su tre turni al giorno, tra ingegneri, tecnici e operai specializzati. Dopo il suo passaggio, Viviana posa direttamente i conci di cemento armato (8 segmenti) per garantire la stabilità della galleria dove passeranno i treni tra Italia e Francia. Si tratta di una vera e propria fabbrica viaggiante con una potenza di 8.100 kW, che trasporta in superficie la roccia, tramite un sistema di nastri trasportatori integrati, ottimizzando il processo di scavo e di riutilizzo dei materiali estratti.

Il cantiere è attivo 24 ore su 24 e impiega attualmente un totale di oltre 1.300 operai.

Viviana, realizzata in Germania da Herrenknecht, ha una lunghezza totale di 180 metri e pesa oltre 3.000 tonnellate. Lavora nel cantiere gestito dal raggruppamento di aziende italo-francese CO 6/7 composto da VINCI Construction Grands Projets (mandataria), Webuild, Dodin Campenon Bernard e Campenon Bernard Centre Est, nonché dal raggruppamento della direzione lavori SETEC / Systra / Italferr e ARX.

La realizzazione della sezione internazionale della linea ferroviaria Torino-Lione procede con undici cantieri attivi su entrambi i versanti delle Alpi, impegnati in lavori sia in superficie che in sotterraneo. Uno dei maggiori è il Cantiere Operativo 6/7 che prevede lo scavo di un totale di 36 km di tunnel di base tra Saint-Martin-la- Porte e Modane, da realizzare con il metodo tradizionale e con tre TBM: Viviana scaverà 9 km di tunnel, in parallelo alla galleria già realizzata nel 2019 dalla fresa Federica (nell’ambito di lavori preliminari); le altre due talpe saranno successivamente impiegate per lo scavo del tunnel bitubo nel tratto tra La Praz e Modane.

Tag
Foto di Luigi De Renata Luigi De Renata Invia un'email 26 Settembre 2025
2 minuti di lettura
Mostra altro
Foto di Luigi De Renata

Luigi De Renata

Articoli Correlati

La rapacità fiscale italiana mette in fuga quasi 200 miliardi di euro

26 Settembre 2025

L’ultima moda dei Comuni per i trasporti locali: tornare ai tram

26 Settembre 2025

I fondi di investimento confidano che la tutela della biodiversità porti a rendimenti del 7-8%

26 Settembre 2025

Lo scoop sul Covid costa alla cronista cinese una seconda condanna a quattro anni

26 Settembre 2025
Pulsante per tornare all'inizio