La talpa Viviana all’opera sulla linea Torino-Lione, partiti gli scavi della galleria più lunga del mondo

Il 17 settembre la talpa Viviana ha iniziato a scavare il tratto di circa 9 chilometri del tunnel di base della Torino-Lione, a 600 metri sotto il comune di Saint-Martin-la-Porte. Nei prossimi due anni entreranno in funzione tutte e sette le frese che dovranno completare la galleria ferroviaria più lunga e profonda al mondo. Il tunnel di base del Moncenisio, lungo 57,5 km, rappresenta il cuore della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria merci e passeggeri che collegherà Lione e Torino. Il progetto si inserisce nel Corridoio Mediterraneo della rete TEN-T dell’Unione Europea, pensata per sviluppare una mobilità integrata e sostenibile e ridurre l’impatto ambientale del trasporto merci all’interno del continente.

Per consentire a Viviana di iniziare lo scavo è stato necessario montare la testa della fresa in una galleria perpendicolare all’asse del tunnel di base, e farle poi compiere una rotazione di 90° per metterla in linea all’asse di scavo. L’operazione ha comportato lo spostamento e l’allineamento preciso della macchina da 1.300 tonnellate attraverso una serie di operazioni di sollevamento e traslazione.

Dietro la testa, del diametro di 10,4 metri, la fresa è composta da 9 rimorchi, che vengono aggiunti man mano che la macchina avanza in galleria e che sono necessari al suo funzionamento. La TBM è dotata infatti di tecnologie di ultima generazione che permettono di scavare in sicurezza e con estrema precisione anche in condizioni geologiche complesse. Per il suo funzionamento sono necessarie una quindicina di persone su tre turni al giorno, tra ingegneri, tecnici e operai specializzati. Dopo il suo passaggio, Viviana posa direttamente i conci di cemento armato (8 segmenti) per garantire la stabilità della galleria dove passeranno i treni tra Italia e Francia. Si tratta di una vera e propria fabbrica viaggiante con una potenza di 8.100 kW, che trasporta in superficie la roccia, tramite un sistema di nastri trasportatori integrati, ottimizzando il processo di scavo e di riutilizzo dei materiali estratti.

Il cantiere è attivo 24 ore su 24 e impiega attualmente un totale di oltre 1.300 operai.

Viviana, realizzata in Germania da Herrenknecht, ha una lunghezza totale di 180 metri e pesa oltre 3.000 tonnellate. Lavora nel cantiere gestito dal raggruppamento di aziende italo-francese CO 6/7 composto da VINCI Construction Grands Projets (mandataria), Webuild, Dodin Campenon Bernard e Campenon Bernard Centre Est, nonché dal raggruppamento della direzione lavori SETEC / Systra / Italferr e ARX.

La realizzazione della sezione internazionale della linea ferroviaria Torino-Lione procede con undici cantieri attivi su entrambi i versanti delle Alpi, impegnati in lavori sia in superficie che in sotterraneo. Uno dei maggiori è il Cantiere Operativo 6/7 che prevede lo scavo di un totale di 36 km di tunnel di base tra Saint-Martin-la- Porte e Modane, da realizzare con il metodo tradizionale e con tre TBM: Viviana scaverà 9 km di tunnel, in parallelo alla galleria già realizzata nel 2019 dalla fresa Federica (nell’ambito di lavori preliminari); le altre due talpe saranno successivamente impiegate per lo scavo del tunnel bitubo nel tratto tra La Praz e Modane.