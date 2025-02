L’azienda italiana Condotte 1880 investirà a Malabo, in Guinea equatoriale

L’azienda italiana Condotte 1880, con 144 anni di esperienza nel settore delle infrastrutture e dell’ingegneria civile, ha formalizzato la sua presenza in Guinea Equatoriale. Questa decisione, riferisce il sito d’informazione camerunese “EcoMatin”, è stata ratificata il 14 febbraio a Malabo durante un’udienza tra il vicepresidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, e una delegazione di Condotte 1880 guidata dal suo direttore generale, Carlo Calt. L’accordo segna il culmine di un processo iniziato nel 2023, quando il vicepresidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, si recò a Roma per discutere di opportunità di investimento. Un soggiorno durante il quale erano già stati firmati i primi accordi. Per giustificare la scelta della Guinea Equatoriale come base per avviare le proprie attività in Africa, l’azienda sottolinea due fattori importanti: “l’impegno politico del management di Malabo e l’interessante clima imprenditoriale che offre la Guinea Equatoriale”, ha dichiarato Calt.

Il settore dell’edilizia sociale continua a rappresentare una sfida importante per il Paese africano. Secondo il Centro per il finanziamento di alloggi a prezzi accessibili (Cahf), nel 2000 la Guinea Equatoriale ha avviato un importante programma di costruzione di alloggi sociali, molti dei quali sono ancora incompiuti. Per far fronte a questa situazione, Malabo ha recentemente rafforzato la propria strategia firmando, lo scorso 10 febbraio, un accordo con la società egiziana Arab Contractors per la costruzione di 100 mila unità abitative sociali. L’arrivo di Condotte 1880 darà quindi un nuovo impulso a questa dinamica. L’ingresso di Condotte 1880 in Guinea Equatoriale rientra nella volontà del governo di Malabo di aumentare l’attrattività della propria economia e di diversificare le fonti di crescita, al di là del settore petrolifero, che rappresenta ancora la maggior parte delle entrate del Paese. Fondato nel 1880, Condotte 1880 è uno dei principali attori del settore delle costruzioni, specializzato nella realizzazione di opere civili, idrauliche, industriali e grandi infrastrutture. Presente in una cinquantina di Paesi, l’azienda italiana ha realizzato nel 2023 un fatturato di 1,65 milioni di euro (circa 1,08 miliardi di franchi Cfa).