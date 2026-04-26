Le truffe sono in continuo aumento
Alcune banche, come la Banca di Piacenza, cercano di impedire che i loro clienti siano truffati, altre banche, incomprensibilmente, tacciono.
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa che, negli ultimi tempi, si stanno diffondendo tentativi di truffa telefonica e digitale realizzati con modalità sempre più sofisticate, che possono apparire come comunicazioni provenienti dalla banca o da enti istituzionali, pur non essendolo.
Come si presentano:
– messaggi o telefonate che segnalano presunte anomalie sul conto;
– richieste di intervento urgente per “mettere in sicurezza” i fondi;
– indicazioni operative dettagliate, anche sotto forma di bonifici verso conti indicati come sicuri;
– inviti alla riservatezza di non confrontarsi con il personale di filiale.
Attenzione: non fornite informazioni riservate o dati sensibili a nessuno.
La Banca di Piacenza non li chiede MAI né per telefono, né per posta elettronica, né tramite profili social.
Hai dubbi? Chiama la tua filiale o contattaci utilizzando solo i nostri canali ufficiali