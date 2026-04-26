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Le truffe sono in continuo aumento

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 26 Aprile 2026
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Alcune banche, come la Banca di Piacenza, cercano di impedire che i loro clienti siano truffati, altre banche, incomprensibilmente, tacciono.

Gentile Cliente,

desideriamo informarLa che, negli ultimi tempi, si stanno diffondendo tentativi di truffa telefonica e digitale realizzati con modalità sempre più sofisticate, che possono apparire come comunicazioni provenienti dalla banca o da enti istituzionali, pur non essendolo.

Come si presentano:

– messaggi o telefonate che segnalano presunte anomalie sul conto;

– richieste di intervento urgente per “mettere in sicurezza” i fondi;

– indicazioni operative dettagliate, anche sotto forma di bonifici verso conti indicati come sicuri;

– inviti alla riservatezza di non confrontarsi con il personale di filiale.

Attenzione: non fornite informazioni riservate o dati sensibili a nessuno.

La Banca di Piacenza non li chiede MAI né per telefono, né per posta elettronica, né tramite profili social.

Hai dubbi? Chiama la tua filiale o contattaci utilizzando solo i nostri canali ufficiali

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