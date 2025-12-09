Logistica sotto stress per le consegne natalizie

Nel trimestre natalizio le aziende europee vivono il loro “golden quarter”, ovvero settimane in cui la domanda esplode, le linee di produzione accelerano e i magazzini si riempiono fino all’ultimo metro. Secondo lo studio condotto da Effigy Consulting per FedEx Corporation, nel 2024 le spedizioni europee hanno superato i 6,2 miliardi di colli, contro i 5,7 miliardi del 2023. Un incremento che racconta da un lato un mercato in fermento, dall’altro un’infrastruttura logistica sottoposta a una pressione inedita.

Dietro le luci delle feste e il ritmo serrato delle consegne si nasconde una realtà meno visibile ma cruciale, più merci significa più rischio. Con l’aumento dei volumi i magazzini diventano sempre più verticali e automatizzati per guadagnare spazio e velocità.

Questo rappresenta senza dubbio un vantaggio competitivo notevole, infatti secondo un’analisi condotta da FSE PROGETTI, un magazzino verticale automatizzato può arrivare fino a quattro volte la capacità utile di una scaffalatura tradizionale, pur occupando la stessa superficie a pavimento. Ma questo aumento di capacità porta con sé un effetto collaterale importante: più prodotti nello stesso spazio significa anche più materiale che può prendere fuoco.

In pratica il rischio di incendio cresce in proporzione e, di conseguenza, le strutture devono essere progettate per resistere a incendi più intensi, passando da standard di protezione normalmente sufficienti (R 90–R 120) fino a livelli molto più elevati (R 240).

In questi magazzini automatizzati di nuova generazione, affidarsi solo alle protezioni tradizionali può diventare costoso e poco pratico. Come fare, dunque, a tutelare la sicurezza e l’operatività di queste strutture nel periodo più intenso dell’anno? La soluzione passa da un cambio di prospettiva, ovvero la progettazione ingegneristica della sicurezza antincendio (Fire Safety Engineering, FSE).

Questo approccio consente di adattare le misure di protezione alla realtà concreta di ogni magazzino, studiando i possibili scenari di incendio e implementando le misure di sicurezza più adatte ad ogni struttura. Così si possono integrare impianti automatici di spegnimento ad alta affidabilità, capaci di garantire un livello di sicurezza anche molto elevato (fino a R 240).

Un magazzino progettato con criteri ingegneristici non è solo più sicuro, ma è anche più resiliente e affidabile, capace di adattarsi rapidamente ai picchi di attività, prevenire interruzioni e ridurre al minimo i rischi che possano compromettere la continuità operativa. Per le aziende che vivono di tempi certi e performance costanti, questo significa proteggere investimenti importanti, garantire la regolarità delle consegne e mantenere la fiducia dei clienti, soprattutto nei periodi di maggiore pressione come il trimestre natalizio.

“Quando la domanda esplode e ogni minuto conta, non basta consegnare i pacchi in tempo, bisogna assicurarsi che l’intera catena logistica continui a funzionare senza intoppi. La progettazione ingegneristica della sicurezza antincendio ci permette di pianificare scenari realistici, ridurre i rischi e permettere che le operazioni procedano senza interruzioni, proteggendo al contempo persone, merci e investimenti,” conclude Gianluca Galeotti, presidente di FSE PROGETTI.