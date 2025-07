Londra predispone palloni spia per difendersi dalla Cina

Il Regno Unito ha avviato lo sviluppo di una propria flotta di palloni spia ad alta quota, nell’ambito della crescente competizione globale in materia di intelligence militare, in particolare con la Cina. Lo riportano fonti ufficiali del ministero della Difesa, citate dal quotidiano “The Telegraph”, dopo i test condotti con successo negli Stati Uniti. Il progetto, coordinato dall’organismo di approvvigionamento militare DE\&S (Defence Equipment & Support), rientra nell’iniziativa “Aether” lanciata nel 2021, e prevede l’impiego di veicoli stratosferici senza equipaggio capaci di volare tra i 60 mila e gli 80 mila piedi di altitudine e coprire oltre 2 mila miglia nautiche. Maria Eagle, sottosegretaria alla Difesa, ha dichiarato: “Questa innovazione punta a dare un vantaggio alle nostre Forze armate: maggiore consapevolezza, migliori comunicazioni e minori esigenze di manutenzione. Questa tecnologia potrebbe trasformare il nostro modo di operare in ambienti complessi, mantenendo il nostro personale più sicuro e informato che mai”. I palloni, dotati di sensori miniaturizzati, saranno destinati a missioni di sorveglianza e raccolta dati, ma potranno anche essere impiegati per fornire servizi Internet rapidi in aree colpite da disastri o per migliorare le previsioni meteorologiche e la ricerca climatica.

Il nuovo sviluppo arriva a due anni dall’abbattimento da parte degli Stati Uniti di un pallone spia cinese che aveva sorvolato siti militari sensibili. Eventi simili, come le incursioni segnalate su Taiwan,, hanno accentuato l’allerta in Europa sulle attività di sorveglianza di Pechino. “Questi ultimi esperimenti si sono rivelati incredibilmente fruttuosi”, ha commentato James Gavin, responsabile innovazione di DE\&S. “Aprono la strada a una maggiore collaborazione con i nostri alleati per sviluppare capacità che andranno a vantaggio delle nostre Forze armate”, ha aggiunto Gavin.