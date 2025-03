L’Onu stanzia 110 milioni di dollari per le crisi umanitarie

Con i finanziamenti umanitari globali ridotti drasticamente, le Nazioni Unite hanno stanziato 110 milioni di dollari dal Fondo centrale di risposta alle emergenze (Cerf) per incrementare l’assistenza salvavita in 10 delle crisi più sottofinanziate e trascurate al mondo in Africa, Asia e America latina. È quanto affermato dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari in un comunicato, secondo cui oltre 300 milioni di persone in tutto il mondo hanno urgente bisogno di aiuti umanitari ma i finanziamenti sono diminuiti ogni anno, con i livelli di quest’anno destinati a scendere a un minimo storico. “Per i Paesi colpiti da conflitti, cambiamenti climatici e turbolenze economiche, i tagli brutali ai finanziamenti non significano che le esigenze umanitarie scompaiano”, ha affermato Tom Fletcher, sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza. “L’attuale stanziamento del fondo di emergenza convoglia rapidamente le risorse dove sono più necessarie”, ha aggiunto. Un terzo dei nuovi finanziamenti del Cerf sosterrà il Sudan, che è alle prese con violenza, sfollamenti e fame, e il vicino Ciad, dove molti sono fuggiti. I fondi rafforzeranno anche la risposta umanitaria in Afghanistan, Repubblica Centrafricana, Honduras, Mauritania, Niger, Somalia, Venezuela e Zambia. I fondi sosterranno anche iniziative salvavita per proteggere le persone vulnerabili dagli shock climatici, rese possibili dal Climate Action Account del Cerf.

Due volte l’anno il Fondo stanzia risorse per emergenze sottofinanziate come allerta globale per evidenziare la necessità di finanziamenti aggiuntivi da parte degli Stati membri, del settore privato e di altri. Alla fine del 2024 sono stati erogati 110 milioni di per aiutare oltre 3 milioni di persone in emergenze sottofinanziate in Burkina Faso, Burundi, Camerun, Etiopia, Haiti, Malawi, Mali, Mozambico, Myanmar e Yemen. Quest’anno, la comunità umanitaria sta cercando quasi 45 miliardi di dollari per raggiungere 185 milioni di persone tra le più vulnerabili coinvolte in crisi in tutto il mondo. Ad oggi, è stato ricevuto solo il 5 percento di questi finanziamenti, lasciando un divario di oltre 42 miliardi di dollari. Il Cerf è uno degli strumenti di finanziamento più rapidi disponibili per aiutare le persone colpite da crisi. Gestito dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari per conto del Segretario generale delle Nazioni Unite, il Cerf consente un’azione umanitaria tempestiva, efficace e salvavita da parte delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre per avviare o rafforzare le risposte di emergenza ovunque siano necessarie. Le decisioni di finanziamento per le emergenze sottofinanziate si basano su un’analisi dettagliata di oltre 90 indicatori umanitari e su un’ampia consultazione con i partner.