L’Onu torna a occuparsi della sorte degli uiguri in Cina

Dal 28 febbraio all’1 aprile si è svolta la 49esima Sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel corso della quale nove ministri degli Esteri hanno espresso le loro preoccupazioni per le gravi violazioni dei diritti umani commesse dal governo cinese contro gli uiguri. Inoltre, questi governi hanno anche esortato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, a pubblicare rapidamente il suo rapporto sulla situazione nel Turkistan orientale. Queste affermazioni sono state evidenziate anche nella dichiarazione dell’articolo 4 dell’Unione europea il 22 marzo. L’Ue ha inoltre chiesto il rilascio immediato e incondizionato dell’economista uiguro incarcerato e vincitore del Premio Sacharov Ilham Tohti e altri.

L’8 marzo l’Alto Commissario ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il governo cinese per una visita nel Turkistan orientale a maggio. In vista di questo annuncio, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha ribadito il suo appello alla Cina affinché consenta all’Alto Commissario una “visita credibile in Cina”, anche nel Turkistan orientale. Il Congresso mondiale degli uiguri (Wuc) si è unito a quasi 200 gruppi per i diritti umani in una lettera aperta in cui esortava l’Alto Commissario a pubblicare rapidamente il rapporto del suo ufficio sulle violazioni dei diritti del governo cinese nei confronti degli uiguri e di altri turchi nel Turkistan orientale. Il 16 marzo, il presidente della Wuc, Dolkun Isa, ha espresso le sue gravi preoccupazioni per il genocidio in corso commesso dal governo cinese contro gli uiguri e altri turchi. Ha anche evidenziato la repressione della Cina nei confronti degli attivisti uiguri all’estero. In un’altra dichiarazione, Zumretay Arkin, responsabile del programma e dell’advocacy della Wuc, ha esortato l’Alto Commissario a pubblicare rapidamente il suo rapporto sulla situazione dei diritti umani nel Turkistan orientale e ha invitato il relatore speciale sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Fionnuala Ní Aoláin, a partecipare all’imminente visita dell’Alto Commissario nel Turkistan orientale.

Il 30 marzo, una delegazione di rappresentanti uiguri, tra cui il presidente del World Uyghur Congress, Dolkun Isa, ha incontrato Lisa Peterson, assistente segretario ad interim per il Dipartimento di Stato, la neo-nominata ambasciatrice statunitense Beth Van Schaack, e l’ambasciatore generale per la libertà religiosa, Rashad Hussain, per parlare di modi concreti per affrontare il genocidio degli uiguri.

Durante questo viaggio, il presidente della Wuc ha anche incontrato il presidente della commissione per gli affari esteri della Camera degli Stati Uniti, Gregory Meeks, l’ex vice consigliere per la sicurezza nazionale, Matthew Pottinger, l’ex ambasciatore generale per le questioni femminili globali, Kelley Currie, nonché il membro del Parlamento europeo Reinhard Bütikofer e il membro del Parlamento britannico, Nus Ghani.

Il 30 marzo, Dolkun ha parlato a un ricevimento per i responsabili politici che guidano la risposta al genocidio degli uiguri, organizzato dalla Uyghur American Association e dall’Uyghur Human Rights Project a Washington. “Con alleati come te, non abbiamo perso la speranza. Come molti sanno, ho perso mia madre in un campo. Mio padre è morto in circostanze misteriose. Mio fratello maggiore è stato condannato a 17 anni di carcere. E mio fratello minore è stato condannato all’ergastolo. Ma questo non mi ha impedito di difendere il mio popolo”, ha detto nel suo discorso di apertura.

Dal 25 al 27 marzo, il Wuc ha organizzato con successo un programma di formazione per il rafforzamento delle capacità per giovani attivisti a Bursa, in Turchia. La formazione è stata preceduta da una cena di benvenuto, organizzata con la città di Bursa, alla quale hanno partecipato delegati e rappresentanti del Wuc in Turchia, politici turchi, studiosi e media.

Durante la formazione, 40 giovani attivisti uiguri provenienti dall’Asia centrale, dall’Europa e dalla Turchia hanno partecipato di persona e altri 7 si sono uniti virtualmente per apprendere come condurre un advocacy efficace ed efficace in contesti locali e internazionali. Il workshop ha fornito ai giovani attivisti uiguri le competenze, le risorse e gli strumenti per facilitare il loro coinvolgimento con le diverse parti interessate in modo efficace e sostenibile. Importanti leader di comunità, studiosi e attivisti per i diritti umani hanno tenuto presentazioni per riconoscere, affrontare e mitigare i rischi e le sfide legate alla difesa dei diritti umani, in particolare con stati ostili, come la Cina. Tra i relatori figuravano Luke De Pulford, Rahima Mahmut, Mia Hasenson-Gross, Lucia Parruci, il dottor Erdem Özdemir, il dottor Erkin Ekrem, Perhat Muhammet e Zumretay Arkin.