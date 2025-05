Mossa salviniana di Coldiretti: blocca fuori da un porto una nave che trasporta grano canadese

Trump usa i dazi per forzare il consumo autoctono, gli agricoltori della Coldiretti provano a bloccare una nave, la Rooster (dicono partita dal Quebec), per bloccare gli arrivi di grano dal Canada al Belpaese. Se l’Ucraina entra nella Ue, forse daranno l’assalto anche all’Ucraina sul suo versante occidentale, ciò che a Putin tornerebbe gran comodo. Chissà.

Intanto le cronache registrano che il timore della concorrenza del grano canadese, nel solo mese di gennaio 2025 ne è arrivato l’82% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, hanno indotto gli agricoltori ad allestire un presidio nel porto di Manfredonia, su gommoni e motoscafi, per impedire che il natante sbarcasse le quasi 28mila tonnellate di grano che trasportava. Salvini da ministro degli Interni bloccò l’accesso di navi che portavano migranti in Italia e per tale decisione finì sotto inchiesta (assolto).

Con lo slogan ‘Mamma è ora di dare battaglia’, ‘Mamma sei sicura che quello che mangiano i tuoi figli non contenga schifezze’, i partecipanti alla protesta hanno rimarcato che il grano canadese viene trattato in preraccolta con il glifosato, una modalità vietata in Italia.

La diversificazione dell’approvvigionamento ha portato il grano pugliese a costare 40 euro in meno in un anno e i produttori dello Stivale sono in allarme per gli 87,4 milioni di chili giunti da oltreoceano a gennaio. Ribadendo di essere favorevole agli scambi commerciali, Coldiretti invoca un’armonizzazione delle regole basate sul principio di reciprocità e di trasparenza, vale a dire che le regole sul piano produttivo, sanitario e del lavoro che valgono per i produttori italiani vengano rispettate anche per le importazioni. Questo, lamenta l’associazione di categoria, non accade con il Canada, dove il grano viene fatto seccare secondo modalità vietate in Italia, appunto con il glifosato, sul quale gravano pesanti accuse per i rischi per la salute.