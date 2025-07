Musk in cifre

Con un patrimonio netto di 447 miliardi di dollari Elon Musk è l’uomo più ricco della storia grazie ad aziende come Tesla, SpaceX e Neuralink. Nel 2022, Musk ha acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari, ribatezzandolo X e procedendo a licenziamenti di massa e modifiche alle regole di moderazione.

Tesla, la casa automobilistica fondata da Elon Musk nel 2003, nel 2024 ha venduto 1,78 milioni di auto elettriche a livello globale. Sotto lo stesso marchio, però, operano anche le divisioni energetiche, con prodotti come Powerwall e Megapack, una batteria domestica pensata per accumulare energia da fonti rinnovabili il primo, un sistema pensato per grandi impianti per stabilizzare la rete elettrica il secondo.

C’è poi SpaceX, in grado di riutilizzare vettori per spedizioni nello spazio, che attraverso il sistema Starlink offre Internet satellitare ad alta velocità, ideale per le aree remote non raggiunte dalla fibra ottica e che in Italia e in Europa rappresenta un concorrente rispetto al programma europeo Iris2.

La sola SpaceX, secondo Bloomberg, vale 400 miliardi di dollari mentre l’insieme delle aziende di Musk (che non detiene il 100% di ciascuna di esse) è stimato intorno ai 1.700 miliardi di dollari. Musk è infatti socio al 13% di Tesla (valore complessivo dell’azienda 143 miliardi di dollari), al 42% di SpaceX, al 69% di Neuralink (azienda di tecnologia medico, con un valore totale di 7,2 miliardi di dollari), al 54% di xAI (società che opera nel campo dell’intelligenza artificiale ed era valutata 50 miliardi di dollari a novembre 2024). L’ex Twitter oggi X è la parte probabilmente meno consistente del patrimonio del 53enne di origini sudafricane, tanto più che dopo il take ove da parte dello stesso Musk l’azienda ha perso molto del suo valore.