Nel 2019 attive 7,9 miliardi di sim: al mondo ci sono più schede telefoniche che persone

Il 2019 si è chiuso con 7,9 miliardi di schede sim nel mondo, con 5,9 miliardi di abbonati mobili unici, secondo quanto emerge dal nuovo ‘Mobility Report’ di Ericsson. Ci sono dunque più schede telefoniche che persone.

Nel solo quarto trimestre 2019 gli abbonamenti alla rete mobile sono cresciuti di 49 milioni di unità, pari al 3% su base annua.

Il maggior contributo trimestrale proviene dalla Cina (+7 milioni), seguita da Indonesia (+5 milioni) e Filippine (+4 milioni). “Ormai – sottolinea il report – è’ un dato di fatto che le sim in circolazione superino la popolazione mondiale, con un tasso di penetrazione pari al 103%. Il divario tra utenti unici e sim totali è in buona parte dovuto alla presenza di più sim per persona o di abbonamenti inattivi”.

Continua a crescere anche l’utilizzo di Internet da mobile. Nel quarto trimestre 2019, sottolinea ancora il rapporto, il numero di abbonamenti di tipo mobile broadband è aumentato di circa 130 milioni, per un totale di 6,3 miliardi, con un aumento del 9% anno su anno. Oggi più del 70% dei telefonini in circolazione è uno smartphone.

Da un punto di vista della tecnologia usata per accedere ad Internet in mobilità si registra una crescita degli abbonamenti LTE, aumentati nell’ultimo trimestre di circa 170 milioni, arrivando a un totale di 4,3 miliardi, ovvero il 55% di tutti gli abbonamenti mobili. Nello stesso periodo gli abbonamenti 5G hanno toccato quota 13 milioni in tutto il mondo. Diminuiscono invece gli abbonamenti alle sole reti HSPA (-30 milioni) e GSM

(-90 milioni).

La crescita degli abbonamenti alla banda larga mobile e il sempre maggiore consumo di video, porta anche ad un aumento del traffico dati da mobile che è cresciuto del 49% tra il quarto trimestre 2018 e lo stesso periodo del 2019, per raggiungere i 40 Exabyte (EB). La crescita trimestrale è stata dell’8% circa.