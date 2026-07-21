Foto tratta da Pixabay
Flash

Nel 2026 meno richieste di mutuo per la casa

Foto di L.D.R. L.D.R. Invia un'email 21 Luglio 2026
1 minuto di lettura

I primi sei mesi dell’anno si sono caratterizzati da un rallentamento della domanda dei mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane, salvo il mese di maggio che si è mantenuto in linea con quello dell’anno precedente (+0,4%). Nel primo semestre 2026, le richieste dei mutui segnano un -5,9% rispetto al corrispondente periodo del 2025. Il fenomeno delle surroghe registra nel primo trimestre del 2026 una considerevole frenata del 38,4%. L’importo medio richiesto rimane pressoché stabile con un valore di 153.972 euro (-0,2% nel primo semestre 2026 rispetto al primo semestre 2025). Queste le principali evidenze dell’analisi del Barometro CRIF.

“Il progressivo allentamento della politica monetaria, avviato nella seconda metà del 2024 e proseguito fino a maggio 2026, ha contribuito a ridurre il costo del credito, favorendo una maggiore sostenibilità delle rate e rafforzando l’equilibrio finanziario delle famiglie. In uno scenario ancora caratterizzato da incertezza macroeconomica e requisiti regolamentari più stringenti, la domanda di credito da parte delle famiglie italiane dovrebbe rimanere nei prossimi mesi improntata alla cautela. Tuttavia, a fronte di una maggiore prudenza, i mutui per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica e per interventi di riqualificazione rappresentano un ambito di crescente interesse per famiglie e operatori” – commenta Simone Capecchi, Executive Director di CRIF.

Per quanto riguarda la distribuzione per fascia di importo, nel primo semestre del 2026 oltre il 60% delle richieste di mutuo si concentra su importi compresi tra 100.000 e 300.000 euro. Dall’analisi della distribuzione delle richieste per durata, emerge che la classe tra i 25–30 anni raccoglie il 43,8% del totale. In generale, oltre 9 richieste su 10 prevedono piani di rimborso superiori ai 15 anni, a conferma della propensione delle famiglie a privilegiare soluzioni diluite nel tempo, funzionali a contenere l’impatto della rata sul bilancio familiare. Infine, per quanto riguarda la distribuzione per classe di età, sono le fasce centrali, dai 25 ai 54 anni – le fasi della vita in cui si avviano progetti futuri e si consolida poi il proprio status finanziario – a raccogliere oltre l’80% della domanda. Gli over 55 rappresentano una quota più contenuta della domanda, pari al 12,9% del totale, coerentemente con una fase della vita in cui l’accesso al mutuo tende a essere meno frequente rispetto alle fasce centrali.

Tag
Foto di L.D.R. L.D.R. Invia un'email 21 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di L.D.R.

L.D.R.

Articoli Correlati

Sui fondali del Mediterraneo 850 infrastrutture per scambiare energia, dati e merci

21 Luglio 2026

Le famiglie europee sprecano alimenti surgelati per 624 euro l’anno

21 Luglio 2026

Fare il cameriere conviene in Trentino Alto Adige ma non in Campania

21 Luglio 2026

Anche i ricchi piangono: diminuiscono i consumi di lusso

21 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio