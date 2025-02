Nel piacentino spesi 635 milioni di euro in gioco d’azzardo. Consigliere comunale solleva il caso

Sulla base dei dati del rapporto “Pane e azzardo” in Emilia-Romagna, redatto dalla Cgil e da Federconsumatori, il consigliere comunale di “Alternativa per Piacenza” Luigi Rabuffi, ha chiamato il Comune a «Studiare il fenomeno del gioco d’azzardo, prevenirlo, evitare i suoi immensi costi sociali»..

«Nel 2023 in Italia – ha sottolineato Rabuffi – si sono spesi per il gioco ben 150 miliardi di euro, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Stiamo parlando del 7% del Pil nazionale. Nei primi sette mesi del 2024 la spesa è stata di 90 miliardi di euro, quindi dovrebbe essersi assestata alla fine dell’anno sui 160 miliardi di euro, secondo le prime stime. Si pensi che per l’alimentazione e i beni di necessità più importanti la spesa degli italiani è stata di 130 miliardi in un anno». Molto gettonati sono i “gratta e vinci”: «nel 2023 ne sono stati venduti 4mila al minuto in Italia».

L’azzardo legale in Emilia-Romagna raggiunge i 9,5 miliardi di euro di spesa. «Prima della pandemia – ricorda Rabuffi – eravamo a 7,8 miliardi. La metà di questo importo si spende online, l’altra metà nei luoghi fisici». Rabuffi fa notare che il bilancio regionale per la sanità annuale è di 9,6 miliardi di euro, cifra simile a quella del gioco. «Al gioco si vince e si perde, ma le perdite sono state quantificate in 1,5 miliardi per i giocatori emiliano-romagnoli. Stiamo parlando dell’importo necessario per la ricostruzione post alluvione in Romagna».

Nella provincia di Piacenza, il gioco d’azzardo ha portato a spendere «635 milioni di euro, con 113 milioni di perdite». «Alseno – ha proseguito Rabuffi – è il quarto comune più giocatore di tutta l’Emilia-Romagna con 3mila euro pro capite. E Castelvetro supera i 5mila euro pro capite, è la “Las Vegas” piacentina. Il comune capoluogo, invece, è al primo posto tra le città emiliano-romagnole: spendiamo 1500 euro pro capite online e 2mila euro in presenza, per un totale di 3500 euro».