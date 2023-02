Ricostruire l’Ucraina: principi, politiche e ruolo dell’UE

Il CEPR e la Solvay Brussels School of Economics & Management presso l’ULB, in collaborazione con il Global Economic Challenges Network presso la Georgetown University, giovedì 2 marzo 2023 alle 16,30 a Bruxelles (Palazzo della Resistenza) e on line presentano e discutono Ricostruire l’Ucraina: principi e politiche di Yuriy Gorodnichenko, Beatrice Weder di Mauro. Gli autori Tymofiy Milovanov, Veronika Movchan e Alex Pivovarsky che saranno presenti alla tavola rotonda.

Il libro offre un’analisi completa di ciò che l’Ucraina dovrebbe diventare dopo la guerra e di quali strumenti politici può utilizzare per raggiungere questi obiettivi. Fornisce prospettive di eminenti studiosi e professionisti. Mentre ogni capitolo del libro copre un settore specifico, c’è una naturale continuità tra i capitoli perché la ricostruzione dell’Ucraina dovrebbe comportare una trasformazione globale del paese. Il filo conduttore di questo libro è chiaro: la ricostruzione non riguarda la ricostruzione dell’Ucraina allo stato prebellico; si tratta di una profonda modernizzazione del paese nel suo cammino verso l’adesione all’Unione Europea. Tutti gli elementi critici dell’economia e della società dovranno fare un balzo in avanti e sottoporsi a riforme per aiutare l’Ucraina a sfuggire alla sua eredità post-sovietica e diventare una democrazia a tutti gli effetti con un’economia moderna, istituzioni forti e un potente settore della difesa. La responsabilità della ricostruzione da parte dell’Ucraina sarà la chiave del suo successo.