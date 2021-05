Ripartono i finanziamenti per l’export e l’internazionalizzazione

GreenHillAdvisory, che da anni affianca le Aziende per preparare, presentare e gestire le richieste di finanziamento per l’export e l’nternazionalizzazione, promuove martedì 18 maggio, alle ore 15.00, un Webinar Informativo su come accedere ai finanziamenti Simest. Il 3 giugno infatti ripartono i finanziamenti Simest per le attività di Export e di Promozione Internazionale su mercati UE ed Extra UE. Le attività finanziate sono: realizzazione e ampliamento di strutture commerciali all’estero; partecipazione a fiere internazionali; piattaforme per l’e.commerce; studi di fattibilità; patrimonializzazione di imprese esportatrici.

E’ previsto un contributo a Fondo Perduto fino al 40% ed il resto finanziato a Tasso Agevolato, entro il 30 giugno senza garanzie.

La partecipazione è libera previa adesione sulla pagina Linkedin https://www.linkedin.com/events/webinargratuito-internazionaliz6793111129833922560/