Sempre di più le donne leader politiche in Europa

La nuova premier britannica, la Tory Liz Truss, terza donna al potere nel Regno Unito dopo Margaret Thatcher e Theresa May, si unisce ad un drappello di oltre una dozzina di donne europee che attualmente ricoprono ruoli di presidente o primo ministro nel proprio Paese. Un gruppo a cui si potrebbe aggiungere anche una rappresentante italiana – la prima nella storia del Paese – se le urne confermassero i sondaggi che danno la leader di FdI Giorgia Meloni in testa a tutti i concorrenti in vista delle elezioni del 25 settembre.

Dalla Svezia alla Finlandia, dalla Lituania alla Danimarca, sono soprattutto i Paesi nordici a guidare la riscossa delle donne nei posti chiave della politica. La socialdemocratica finlandese Sanna Marin, la premier più giovane al mondo al momento del suo insediamento (a soli 34 anni nel 2019), è balzata di recente ai clamori delle cronache per i suoi balli scatenati in discoteca quando vive la sua vita privata, mentre la sua vicina lituana Ingrida Simonyte, 47enne fan del rock e dell’hockey su ghiaccio e degna erede della ‘Baltic Iron Lady’ Dalia Grybauskaite, ha usato il pugno di ferro con i migranti inviati dalla Bielorussia per destabilizzare la regione baltica.

Anche in Europa orientale qualcosa si sta muovendo. Lo dimostra l’elezione di Zuzana Caputova, avvocatessa divorziata e madre di due figli, che dalle battaglie legali contro le ecomafie è riuscita a conquistare la poltrona più alta del suo Paese. E lo stesso dicasi per l’Ungheria, dove una stretta alleata del premier populista di destra, Viktor Orban, è stata eletta presidente, sebbene il ruolo sia prevalentemente cerimoniale.

I Paesi europei della costa del Mediterraneo restano invece fanalino di coda, anche se qualcuna prova a farsi strada. Lo dimostra l’elezione di Katerina Sakellaropoulou, prima presidente in rosa della penisola ellenica, e l’ingegnere Elisabeth Borne, nominata prima ministra francese a maggio, seconda a ricoprire la carica dopo Edith Cresson.