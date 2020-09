L’11 e il 12 settembre prossimi si svolgerà lo Stage Seminario Università dei Parchi 2020 ad Abbadia San Salvatore, presso Fonte Magria, nel Parco del Monte Amiata, in Toscana. L’idea, sostenuta in occasione della giornata dedicata al libro a e alla natura, mira a far conoscere un territorio suggestivo e dalle forti potenzialità naturali abitato da numerose specie rare. Il territorio, abitato dagli etruschi, è ricco di bellezze, storia e cultura che possono trasformarsi in importante volano economico. E per questo la due giorni prevede incontri, relazioni proiezioni ed escursioni per scoprire e conoscere tali ricchezze. Chi ha voglia di vivere un’esperienza all’insegna della natura e della storia può scrivere alla mail cnicoloso60@gmail.com o telefonare al numero 339/248.23.00.