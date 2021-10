Una norma per tutelare gli animali che attraversano le strade

Un emendamento della deputata Carmen Di Lauro (M5S) inserisce una norma a tutela della fauna selvatica nel decreto legge sulle infrastrutture. L’emendamento come riporta AnmviOggi, è stato approvato dalla Commissione Ambiente della Camera e prevede che in fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario si predispongano ‘corsie di attraversamento’ per consentire il passaggio in sicurezza della fauna selvatica nelle aree in cui è maggiore l’incidenza sul territorio. Dopo la conversione in legge del decreto Infrastrutture servirà un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture – di concerto con il Ministero per la transizione ecologica – per definire le specifiche tecniche destinate ai gestori e finalizzate ad assicurare modalità standardizzate ai fini della progettazione.