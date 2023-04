La doppia faccia di certi rappresentanti internazionali

Colui che si permette di dire una bugia una volta,

trova molto più facile farlo una seconda volta.

Thomas Jefferson

L’evangelista Luca ci racconta, tra l’altro, anche dell’amministratore di un uomo ricco che aveva abusato delle ricchezze del padrone. Lui, dopo averlo saputo lo chiamò e gli disse: “Che è questo che sento dire di te?”. E gli chiese di rendere conto di come aveva svolto il suo operato. Allora l’astuto amministratore, preoccupato di perdere tutto, pensò tra sé e sé: “Zappare, non ho forza, mendicare, mi vergogno”. E trovò anche cosa fare dopo aver perso il lavoro. Doveva trovare qualcuno con il quale dividere quanto spettava al padrone. Chiamò uno dei debitori e disse “Tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: Cento barili d’olio. Gli disse: Prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito cinquanta”. Poi chiamò un’altro e disse “Tu quanto devi? Rispose: Cento misure di grano. Gli disse: Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta“. L’evangelista ci testimonia in seguito quanto affermava il figlio del Signore. E cioè che “Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera?”. Poi Gesù disse ai suoi discepoli: “Nessun servo può servire due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e Mammona”. (Mammona significa il demone tentatore della ricchezza, ossia il diavolo stesso; n.d.a.). In seguito l’evangelista ci racconta quanto disse Gesù ai farisei i quali, si sa, erano molto attaccati al denaro e lo stavano ascoltando. “Voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio” (Vangelo secondo Luca; 16; 1-15).

L’autore di queste righe trova molto significativa una frase del noto scrittore e drammaturgo Luigi Pirandello, insignito con il premio Nobel per la letteratura nel 1934. Si tratta della frase “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”, scritta nel suo ben noto romanzo “Uno, nessuno e centomila”. Il personaggio principale del romanzo, Vitangelo Moscarda, detto Gengè, era il proprietario benestante di un banco di pegni. In base alle sue tante, tantisssime personali esperienze di vita vissuta, Gengè arrivò alla conclusione che “…l’essere umano, essendo uno, diventa nessuno nella moltitudine sociale, ma per gli altri si disgrega in centomila immagini, esseri differenti l’uno dall’altr.”. In realtà i tanti tormenti di Gengè ebbero inizio un giorno quando, mentre si stava guardando allo specchio, sua moglie gli disse che aveva il naso storto. Una constatazione quella, che da quel momento mise in dubbio e fece vacillare tante altre cose le quali, fino ad allora, rappresentavano per Gengè delle indiscusse convinzioni. Il che lo mise tutto in subbuglio e lo costrinse a riflettere su tutto e tutti. E si convinse che, siccome lui non si era accorto di un così banale e vistoso difetto fisico come il naso storto, allora potevano essere stati tanti altri difetti caratteriali sfuggiti a lui ma non ad altre persone. Gengè cominciò a cambiare i suoi atteggiamenti quotidiani, fino al punto che nessuno riconosceva più quella persona benestante che si godeva la sua vita beata. Sono state tante le decisioni prese da lui, ma non condivise dagli altri, compresa sua moglie che lo abbandonò, che lo resero pazzo agli occhi di tutti. Alla fine Gengè si ritirò in un ospizio per le persone povere e disagiate da lui stesso costruito. Lui, non usando più neanche il suo nome, diventò come i tanti altri in quell’ospizio, Perciò da uno Gengè diventò nessuno. Ma proprio grazie a quella metamorfosi lui cominciò a sentirsi finalmente libero. Libero da una moltitudine di maschere con le quali aveva avuto a che fare durante la sua vita prima di entrare nell’ospizio. “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”. Un saggio, eloquente e molto significativo messaggio di vita vissuta e sofferta, maestosamente scritto e trasmesso da Luigi Pirandello. Un messaggio che dovrebbe servire a tutti.

Nel mondo ci sono state, ci sono e ci saranno sempre persone che si presentano con una doppia faccia, ossia dei bifronti. Come Ianus, meglio conosciuto come Giano, il primo dio italico, comunemente rappresentato con due fronti, due facce di un’unica testa: una davanti e l’altra dietro. Ma Giano viene considerato, più in generale, come la divinità dell’ingresso e dei passaggi. Tanto è vero che circa ventisette secoli fa Numa Popmilio, il secondo re di Roma ed il diretto successore di Romolo, dedicò a Giano il primo mese immediatamente dopo il solstizio d’inverno, raffigurando il mese con il quale si apre il nuovo anno. Ma nonostante il simbolismo di Giano come divinità bifronte, la persona di doppia faccia simboleggia l’ipocrisia, la falsità e l’inganno. Perciò nella nostra immagine collettiva, una persona di doppia faccia rappresenta sempre colui che, per determinati motivi ed interessi, cambia il suo linguaggio ed i suoi atteggiamenti a seconda delle convenienze. Comunemente una persona di doppia faccia è priva di dignità e di lealtà. Una persona di doppia faccia rappresenta la naturale o costretta mancanza di sincerità, rappresenta un essere umano con un’innata o acquisita abilità di manipolazione. Rappresenta un volto sempre coperto e nascosto da una o più maschere. Come quelle maschere, alle quali fa riferimento Luigi Pirandello.

Purtroppo non sono poche le persone, con degli incarichi istituzionali, spesso molto importanti e di alto livello, che si presentano ed operano con una doppia faccia. E purtroppo non sono poche anche le conseguenze del loro operato. Sia a livello locale che internazionale. Conseguenze, le cui gravità le hanno sofferte e le stanno ancora soffrendo le popolazioni in diverse parti del mondo. Sia nel secolo passato, per non andare oltre, che in questi ultimi decenni. Come è accaduto in Afghanistan dal 2001 in poi. Da quando gli Stati Uniti d’America diedero inizio alla campagna militare nota come Enduring Freedom (Libertà duratura; n.d.a.), che aveva come obiettivo strategico il rovesciamento proprio del regime dei talebani. Una lunga presenza sul territorio di un ingente schieramento militare delle forze internazionali, soprattutto di quelle statunitense, durata venti anni. Una presenza che non solo non ha portato ad una “Libertà duratura”, ma, fatti accaduti e documentati alla mano, ha causato diversi scandali ed ha permesso di “chiudere gli occhi, le orecchie e la mente” di fronte ad una crescente corruzione a tutti i livelli del governo locale, i cui dirigenti avevano l’appoggio dei “rappresentanti internazionali”. Soprattutto di quelli statunitensi. Ma dopo una lunga presenza di quasi venti anni, tutto è finito con il vergognoso ritiro delle truppe internazionali, soprattutto quelle statunitensi, il 15 agosto 2021. Da allora i talebani hanno ripreso il controllo del Paese, generando di nuovo altre e sempre crudeli sofferenze per la popolazione afghana. Una popolazione che ha sofferto veramente molto anche prima, dal 1979 fino al 1989, quando il Paese era stato invaso dalle truppe dell’allora Unione Sovietica. E poi, durante la presa del potere da parte dei clan locali e dei talebani negli anni ’90 del secolo passato. Ma l’irresponsabilità, l’ipocrisia delle persone con la doppia faccia che esercitano degli importanti incarichi istituzionali è una delle cause anche di quello che sta accadendo dal 14 febbraio 2022 in Ucraina, dopo l’invasione militare ordinata dal dittatore russo. Oppure di quello che sta accadendo in questi giorni in Sudan.

Purtroppo l’irresponsabilità e l’pocrisia delle persone con la doppia faccia, le quali esercitano degli importanti incarichi istituzionali a livello internazionale, da anni ormai sta generando delle gravi problematiche e delle altrettanto gravi derivanti conseguenze anche in Albania. Il nostro lettore è stato spesso informato, nell’arco di questi anni, su una simile, preoccupante e pericolosa realtà vissuta e sofferta in Albania. Così come è stato informato, sempre fatti accaduti e documentati alla mano, delle gravi conseguenze degli irresponsabili atteggiamenti di coloro che l’autore di queste righe da anni chiama i “rappresentanti internazionali”. Riferendosi soprattutto ai rappresentanti diplomatici degli Stati Uniti d’America, compresa l’attuale ambasciatrice statunitense in Albania. Colei che durante tutto il suo operato in Albania ha violato palesemente la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, soprattutto i punti 1 e 2 dell’articolo 41 della Convenzione.

Ma anche a qualche alto funzionario del Dipartimento di Stato. Riferendosi, altresì, anche a certi alti rappresentanti delle istituzioni dell’Unione europea ed alcuni rappresentanti dell’Unione in Albania, soprattutto quelli dell’ultimo decennio, esclusa l’attuale rappresentante. Si tratta di un preoccupante e del tutto non istituzionale operato, quello dei “rappresentanti internazionali” in Albania, ma soprattutto dell’attuale ambasciatrice statunitense, sempre fatti accaduti, documentati ed ufficialmente denunciati alla mano, in pieno e palese sostegno di un primo ministro che rappresenta il peggio di quello che si poteva immaginare, riferendosi ad uno scenario da evitare, costi quel che costi. Di colui che rappresenta, almeno istituzionalmente la nuova dittatura sui generis restaurata da alcuni anni in Albania. Una dittatura come espressione della pericolosa alleanza tra il potere politico, la criminalità organizzata e determinati raggruppamenti occulti internazionali, soprattutto di oltreoceano. Chissà perché?! Il nostro lettore è stato informato in continuazione di una simile, grave, preoccupante e pericolosa realtà non solo per l’Albania. Perché le conseguenze di quello che sta accadendo da alcuni anni in Albania, soprattutto a livello della corruzione diffusa, dell’abuso di potere, del controllo da parte del primo ministro, oltre al potere legislative ed esecutivo, anche di quello giudiziario e mediatico, del riciclaggio del denaro sporco, della collaborazione tra le varie criminalità organizzate internazionali si stanno verificando anche in altri Paesi europei, l’Italia inclusa.

La scorsa settimana è arrivato in Albania, per una visita ufficiale, il sostituto sottosegretario del Dipartimento di Stato statunitense. Colui che è l’incaricato anche per i Paesi balcanici, compresa l’Albania. Lui ha avuto degli incontri con il primo ministro ed il presidente della repubblica. Ma ha incontrato anche i rappresentanti di un “raggruppamento di opposizione” che da anni si sono messi al servizio del primo ministro, diventando una utile “stampella” per lui, nella sua irresponsabile e pericolosa corsa verso il potere assoluto. In seguito l’alto rappresentante del Dipartimento di Stato ha rilasciato una lunga intervista in prima serata ad una televisione nazionale in buoni rapporti con il governo. Ebbene, durante quell’intervista il sostituto sottosegretario del Dipartimento di Stato statunitense ha fatto delle dichiarazioni contraddittorie. Ha fatto delle affermazioni che, fatti alla mano, contrastavano con quanto era accaduto precedentemente. E nonostante abbia dichiarato che la sua visita “non era assolutamente legata con le elezioni amministrative” quelle del 14 maggio prossimo, tutto, sia gli incontri fatti durante la sua visita, soprattutto con il raggruppamento d’opposizione “stampella” del primo ministro, che quanto ha dichiarato durante la stessa intervista televisiva, dimostrava proprio il contrario di quello che l’alto rappresentante del Dipartimento di Stato voleva far credere. Chissà se si è trattato di un altro caso di “doppia faccia”?!

Chi scrive queste righe tratterà questo argomento, compreso il dannoso comportamento ipocrita di certi rappresentanti istituzionali internazionali, inclusi quelli statunitensi, anche nelle prossime settimane. Convinto che, come affermava Thomas Jefferson, colui che si permette di dire una bugia una volta, trova molto più facile farlo una seconda volta. Chi scrive queste righe pensa che oltre il simbolismo di Giano come divinità bifronte, le persona di doppia faccia simboleggiano l’ipocrisia, la falsità, la voluta manipolazione delle verità e l’inganno. Chi scrive queste righe trova molto significativa l’affermazione di Luigi Pirandello: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”. Sono veramente tante le maschere intorno a noi.