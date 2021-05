Una protesta a Berlino per invitare il governo tedesco a riconoscere il genocidio degli uiguri

Il 17 maggio la commissione per i diritti umani e gli aiuti umanitari del Bundestag tedesco terrà un’audizione pubblica sul tema “Valutazione giuridica internazionale delle violazioni dei diritti umani contro gli uiguri”. Lo stesso giorno, nel pomeriggio, il Congresso mondiale degli uiguri terrà una manifestazione davanti alla Paul-Löbe-Haus di Berlino per invitare il Bundestag tedesco a essere all’altezza delle sue responsabilità e riconoscere le violazioni dei diritti umani contro gli uiguri e altri popoli turchi come genocidio.

L’udienza arriva in un momento cruciale, pochi mesi dopo che i parlamenti olandese, canadese e britannico, nonché il governo degli Stati Uniti, hanno stabilito che le violazioni dei diritti umani contro il popolo uiguro sono un genocidio. Poiché la Cina non ha ratificato lo Statuto di Roma e ha espresso riserve contro la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia, i tradizionali meccanismi legali internazionali non possono essere applicati per ritenere la Cina responsabile. In quanto tali, i parlamenti nazionali e i governi sono l’unica opzione per ritenere il governo cinese responsabile delle sue politiche genocide contro il popolo uiguro.

La situazione dei diritti umani nel Turkistan orientale è peggiorata drasticamente dal 2017, quando il governo cinese ha introdotto il suo perfido sistema di campi di internamento. La distruzione del patrimonio culturale, il lavoro forzato, la sterilizzazione forzata, lo stupro, la separazione dei bambini dalle loro famiglie e la tortura sono tra le tante violazioni dei diritti umani commesse dal governo cinese contro gli uiguri. Il rapporto della scorsa settimana dell’Australian Strategic Policy Institute mostra che i tassi di natalità sono diminuiti di quasi la metà tra il 2017 e il 2019 nel Turkistan orientale, proporzionalmente il calo più evidente dei tassi di natalità a livello globale dal 1950.

Nel complesso, i crimini del governo cinese contro gli uiguri e altri popoli turchi soddisfano i criteri dei crimini contro l’umanità e il genocidio ai sensi degli articoli 6 e 7 dello Statuto di Roma e dell’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, secondo gli avvocati dell’Essex Court Chamber e 50 esperti di diritti umani del Newlines Institute. Anche il Tribunale uiguro, guidato dall’avvocato per i diritti umani Sir Geoffrey Nice, affronterà la questione nella sua prima udienza pubblica dal 4 al 7 giugno.