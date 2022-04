Un protocollo per il salvataggio, la riabilitazione e il rilascio dei ghepardi

I progetti di ricerca incentrati sulla riabilitazione e sul rilascio di grandi predatori sono particolarmente impegnativi, a causa dei tipi di minacce che i predatori devono affrontare in natura. Per i ghepardi, il conflitto uomo-fauna selvatica, la perdita dell’habitat e il commercio illegale di fauna selvatica e animali domestici sono le tre principali minacce che mettono in pericolo la specie in tutto il suo areale. I ghepardi spesso rimangono feriti o orfani a causa di una o più di queste minacce. Il Cheetah Conservation Fund (CCF) riceve spesso questi animali nella nostra struttura di riabilitazione in Namibia. Il protocollo sviluppato dal CCF per la riabilitazione e il rilascio di ghepardi orfani nati in natura è stato ora pubblicato sulla rivista Oryx, con il titolo Raccomandazioni per la riabilitazione e il rilascio di ghepardi selvatici allevati in cattività: l’importanza della gestione pre e post rilascio per ottimizzare la sopravvivenza di Eli Walker, Stijn Verschueren, Anne Schmidt-Kuentzel e Laurie Marker.

Il documento, pubblicato nel febbraio 2022 da Oryx, raccoglie gli ultimi 15 anni di ricerca sulla riabilitazione e il rilascio di ghepardi orfani catturati in natura in Namibia. L’origine di questa ricerca risale agli anni ’70, all’inizio del mio lavoro nell’Africa Sudoccidentale, che oggi è il Paese della Namibia. Nell’ambito di un progetto di ricerca con Wildlife Safari (un parco zoologico dell’Oregon, USA), sono venuta in Africa per scoprire se un ghepardo nato in cattività potesse imparare a cacciare.

Il lavoro è continuato nel 1991, quando ho fondato il CCF, trasferendomi nel Paese appena diventato Namibia. Il primo obiettivo del CCF era impedire che i ghepardi venissero rimossi dalla natura, lavorando per affrontare il conflitto uomo-fauna selvatica all’interno della comunità agricola. Questo conflitto aveva provocato la perdita di oltre 800 ghepardi all’anno nel decennio precedente. Molti dei ghepardi che erano stati uccisi erano cuccioli giovani e orfani le cui madri erano state intrappolate o uccise. Abbiamo costruito la nostra struttura di soccorso e riabilitazione e abbiamo iniziato i lavori per rimettere in libertà i ghepardi riabilitati. I programmi del CCF sono cresciuti nel corso degli anni e siamo stati in grado di affrontare le principali minacce al ghepardo, portando la difficile situazione del ghepardo alla consapevolezza popolare, in Namibia e in tutto il mondo.

In tutti gli areali del ghepardo la specie viene ancora rimossa dalla natura a un ritmo allarmante. Poiché la popolazione di ghepardi è scesa a soli 7.100 adulti e adolescenti rimasti nel 9% del loro areale storico, la riabilitazione e il rilascio di ghepardi feriti e orfani potrebbe essere una parte importante della strategia di conservazione. Per portare la nostra lunga storia di riabilitazione e rilascio di successo alla nostra vasta gamma di partner, il CCF ha sviluppato un sistema di protocolli ripetibili nelle “Raccomandazioni per la riabilitazione e il rilascio di ghepardi selvatici allevati in cattività: l’importanza del pre e post rilascio gestione per ottimizzare la sopravvivenza”. Il nostro studio ha mostrato alti tassi di successo dei candidati al rilascio nel raggiungimento dell’indipendenza (75-96%) e le stime di sopravvivenza corrispondevano alle stime delle specie.

Il ripristino di popolazioni sane di ghepardi in tutta la gamma delle specie richiederà gli sforzi di tutte le parti interessate. Pubblicando il nostro protocollo di riabilitazione e rilascio, il CCF spera di rafforzare l’impegno per la riabilitazione e il rilascio, per contribuire a garantire un futuro per il ghepardo in natura. Il CCF ha collaborato con diversi partner governativi e privati ​​per rendere possibile questo obiettivo. Siamo incredibilmente grati per il supporto a lungo termine e continuo del Ministero dell’Ambiente, delle Foreste e del Turismo della Namibia, nonché delle nostre riserve partner come la Riserva naturale privata di Erindi e la Riserva naturale di NamibRand.

Il nostro lavoro è altrettanto importante per le strategie globali sul ghepardo nei Paesi dell’area in cui il ghepardo si è estinto in un passato non troppo lontano. I governi di Paesi come l’India, la Nigeria e l’Arabia Saudita ora chiedono aiuto per ristabilire le popolazioni di ghepardi. Negli attuali paesi degli areali che hanno perso molti ghepardi c’è molto interesse nel rafforzare e recuperare le popolazioni di ghepardi. La pianificazione per la reintroduzione in diversi Paesi è attualmente in corso. Riabilitare i ghepardi in natura è importante ma è un’operazione molto difficile. A volte può essere estremamente triste quando un animale rilasciato non riesce a farcela in natura. Le persone di successo rendono il lavoro utile, ma il monitoraggio a lungo termine degli animali rilasciati richiede un impegno finanziario. Puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro donando oggi.

Nel Centro, la strategia di conservazione del CCF si concentra sul mantenimento dei ghepardi allo stato brado attraverso programmi di supporto della comunità nell’educazione ambientale e nella formazione degli agricoltori. Anche la riabilitazione e il rilascio di ghepardi orfani nati in natura è una parte importante dei nostri sforzi per salvare la specie. Nel CCF, continueremo a migliorare le nostre tecniche e condivideremo con le parti interessate alla conservazione dei ghepardi e altri partner ciò che impariamo. Ci auguriamo che il nostro protocollo pubblicato venga utilizzato dai professionisti della conservazione dei ghepardi in tutta la gamma del ghepardo, e speriamo che possa servire come base da cui è possibile costruire una migliore pratica nella riabilitazione e nel rilascio dei ghepardi. Il CCF è sempre aperto alla collaborazione in questo impegno.