Allargare le opportunità per tutti. L’Italia sul serio di Azione-Italia-Viva-Calenda

Riceviamo e pubblichiamo il programma elettorale della lista Azione-Italia-Viva-Calenda ‘L’Italia sul serio’ per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

FISCO – Più leggero e semplice: abolire IRAP, riformare IRPEF e IRES. Destinare ogni euro recuperato dall’evasione per abbassare le tasse

IMPRESE – Ripristinare Industria 4.0 e estenderla alla transizione ecologica. Rendere facile e conveniente la crescita dimensionale

LAVORO: Detassare i premi di produttività. Superare il sistema saldo/acconto per gli autonomi e abbattere la ritenuta d’acconto

SANITÀ: Realizzare un piano straordinario per ridurre le liste d’attesa. Riorganizzare l’assistenza territoriale per garantire prevenzione e continuità delle cure

ENERGIA: Costruire subito rigassificatori per ridurre la dipendenza dal gas russo e usare il nucleare per “zero emissioni” al 2050. Snellire ulteriormente le procedure di autorizzazione per gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili

SCUOLA: Tempo pieno per tutti, scuola obbligatoria fino a 18 anni e scuole superiori della durata di 4 anni. Riqualificare tutti gli edifici scolastici

GIUSTIZIA: Separazione delle carriere e valutazione più efficace dei magistrati. Riduzione dei tempi della giustizia civile e penale nel solco delle riforme del Governo Draghi

MEZZOGIORNO: Completare l’Alta Velocità e potenziare i treni regionali. Fare del Sud l’hub energetico del Mediterraneo

GIOVANI: Zero tasse per gli under 35 che avviano un’attività imprenditoriale. Zero IRPEF fino a 25 anni, dimezzata fino a 30 anni

DONNE: Introdurre incentivi salariali per le madri che rientrano al lavoro. Realizzare nuove strutture per garantire a tutti l’asilo nido

ANZIANI: Semplificare i processi della PA, zero burocrazia per anziani e persone con disabilità. “Assegno per la vita indipendente” delle persone non autosufficienti

Per la piena realizzazione di riforme e investimenti previsti dal PNRR, ci impegniamo a portare al Governo solo persone con rilevanti esperienze gestionali e amministrative nel settore pubblico o privato.