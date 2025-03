Baci e abbracci

Negli ultimi anni, mentre sono sempre più evidenti le incapacità che abbiamo a relazionarci anche con chi è seduto al nostro stesso tavolo ed aumentano i contatti virtuali e solo virtuali, sono diventati ormai un rituale obbligato i baci e gli abbracci negli inviti tra i leader politici, compresi i capi di Stato e di governo.

Se anche non si sono mai visti prima i baci e il prolungato, più o meno, abbraccio tocca a tutti come fossero amici di lunga data, il più alto chinato per raggiungere il più piccolo a suo volta proiettato verso l’alto.

Poi magari discuteranno, litigheranno ma alla fine si risaluteranno nuovamente con baci ed abbracci salvo poi fare dichiarazioni reciprocamente critiche alla stampa.

In comune, al di là di eventuali simili appartenenze partitiche e sempre comunque divisi dai reciproci interessi nazionali, hanno solo la permanenza, per altro provvisoria, salvo i casi alla Putin e soci, al governo, al potere, solo i regnanti sembrano salvarsi da questo stucchevole rito dei baci ed abbracci, i mussulmani si abbracciano tra di loro, quando non sono occupati in guerre religiose.

Così abbracciandosi tutti, senza distinguo di situazioni particolari, come potrebbero essere gli incontri in situazioni drammatiche in Ucraina, o particolarmente festose, e da molto tali occasioni mancano, gli abbracci ed i baci perdono qualunque valore e messaggio simbolico e diventano uno sterile rito.

Forse pensano di dare ai cittadini che li guardano la sensazione di un clima pacifico e sereno, ma i cittadini poi vedono i fatti e, come accade per l’Unione Europea, capiscono bene che gli abbracci sono molti ma i fatti concreti, per realizzare l’Europa unita o politiche che si occupino concretamente dei problemi sociali ed economici, non ci sono.

Non sembra ma i cittadini capiscono che i fatti non si fanno con baci ed abbracci ma incontrandosi in giusti compromessi a favore di tutti, sì i cittadini capiscono e perciò non votano più.