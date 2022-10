Basta esternazioni di Berlusconi su Putin e basta anticipi a capocchia sul governo, la situazione è seria, molto seria, chi non se ne è accorto lasci la politica e si dedichi ad altro.

Basta mettere la Meloni in imbarazzo, tagliare l’erba sotto i piedi, rappresentare l’Italia come un Paese allo sbando, e questo vale per Berlusconi come per Letta, ogni loro uscita lede la nostra immagine nel contesto internazionale.

Basta mettere in discussione la democrazia, gli italiani hanno votato e fatto una scelta. Ognuno si assuma le proprie responsabilità.

Basta attacchi a La Russa, piaccia o non piaccia è il presidente del Senato e andrà giudicato per quello che farà in questo ruolo. Chi ha vissuto i terribili anni della strategia della tensione e del terrorismo sa bene che di insulto in insulto si può, in un attimo, tornare alla violenza. Chi quegli anni non ha vissuto studi e si documenti ma sia chiaro a tutti che l’odio semina odio e che l’Italia ha bisogno invece di una politica equilibrata e responsabile non di vergognosi episodi e dichiarazioni come in campagna elettorale.

Basta con promesse che non si possono mantenere, basta con i veti incrociati e con i pregiudizi, è tempo di cambiare, vale per tutti.