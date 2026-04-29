Foto tratta da Pixabay
In EvidenzaPolitica

Considerazioni

Foto di Cristiana Muscardini Cristiana Muscardini Invia un'email 29 Aprile 2026
1 minuto di lettura

Nell’apparente assenza delle solite polemiche tra forze politiche l’ottantunesima ricorrenza del 25 aprile è stata invece segnata, nelle varie strade e piazze, da ignobili insulti alla Brigata Ebraica, dallo strappo della bandiera ucraina e dal folle gesto di chi ha sparato, fortunatamente con poche conseguenze, sul corteo, per non parlare di tutti gli altri episodi di grave intolleranza che, in  più luoghi, hanno dimostrato quanto violenza ed odio vivano tra di noi nonostante le tante volte nelle quali, proprio i violenti, hanno parlato e parlano di pace e libertà.

Avrebbe dovuto essere un giorno di riflessione, un momento per pensare anche a tutti quei popoli che soffrono sotto dittature più o meno travestite, per ricordarci che libertà e democrazia sono beni preziosi che vanno difesi ogni giorno e che non ci può essere libertà vera, democrazia compiuta se c’è ancora tanto odio, rancore, violenza ed ingiustizia.

Speriamo nell’anno prossimo?

Tag
Foto di Cristiana Muscardini Cristiana Muscardini Invia un'email 29 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di Cristiana Muscardini

Cristiana Muscardini

Articoli Correlati

Distrazione di massa o situazioni surreali?

29 Aprile 2026

La Premier Meloni sugli episodi nei cortei del 25 aprile: “Direi che abbiamo un problema”

26 Aprile 2026

Il boomerang di Putin

22 Aprile 2026

In memoria di Carlo Monguzzi

17 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio