Qualche esempio di politica da basso impero

Se qualcuno passa informazioni che consentono, a chi le riceve, di poter fare investimenti fruttuosi in borsa prima degli altri è aggiotaggio ma se Trump offre, previo oneroso abbonamento, di sapere, in anteprima, cioè prima che siano rese pubbliche, le sue intenzioni dalle quali si possono dedurre preziose notizie per vendere o comperare azioni od altro, questo come si chiama?

Ciascuno di noi, comuni mortali, deve stare attento a non lasciarsi scappare un commento sulle doti estetiche o sugli orientamenti sessuali di chicchessia ma il ministro della guerra degli Stati Uniti può impunemente decidere di far fare ai soldati americani le analisi per verificare la percentuale di testosterone di ciascuno ed in caso sia insufficiente quali provvedimenti prenderà, esonerarli dal servizio e fare loro massicce punture per portare i livelli al grado che lui ritiene più consono?

Se sei una piccola, media impresa italiana con un fatturato adeguato ma in momentanea crisi di liquidità, perché hai fatto investimenti per migliorare l’azienda ed hai acceso mutui, troppe volte più onerosi del consentito o del ragionevole, avere un prestito, anche di poche decine di migliaia di euro, dando garanzie di altri beni, è impossibile ma se sei uno del giro giusto, della politica in speciale modo, i prestiti arrivano anche per centinaia di migliaia di euro, non importa se le tue società sono già pesantemente in crisi, l’importante è avere il nome giusto, il giusto contatto, la giusta arroganza.

Se commetti un reato la tua pena spesso non corrisponde al reato ma dipende da chi ti giudica e l’incertezza del diritto, dell’obbiettività, dei tempi, e delle mille varianti che dipendono dal caso, dai tuoi avvocati, da chi svolge le indagini, da chi emette la sentenza, portano ogni giorno a vedere compiere nuovi reati da chi dovrebbe stare in carcere o essere comunque controllato, ogni giorno leggiamo sui giornali le stesse notizie, nomi diversi e reiterazione degli stessi reati e geremiadi di stampa e politica che sostengono che così non va ma tutto resta invece uguale.

L’opposizione contesta quello che fa la maggioranza invece di presentare programmi, proposte, soluzioni, mentre ad ogni singolo problema che si ripresenta la maggioranza emette nuove leggi che si assommano, troppo spesso, a quelle già esistenti e non applicate per una serie di motivi che nessuno risolve.

Intanto troppi comuni mortali non vanno a votare perché ogni nuova legge elettorale mira solo ad espropriare gli elettori dai loro diritti di scelta e verifica, mentre il potere politico, sia maggioranza od opposizione, mira solo a non perdere i benefici che derivano dal non doversi confrontare con la gente.

Ps il basso impeto inizia nel 284 d. C. e finisce nel 476 d.C. con la fine di un ciclo storico e politico.