Quale senso della realtà

Come se nulla fosse più importante dell’affermazione della propria supremazia ideologica, in un periodo (oltre due anni) di forte difficoltà non solo sanitaria ma anche economica il delirio ideologico politico dei massimi esponenti della maggioranza non si ferma neppure mentre si annuncia nel 2022 una stangata per le bollette con rialzi fino al 61% del gas seguiti da rincari fino al 48% per la luce (percentuali già calcolate sui rincari già avvenuti nel 2021).

Questa situazione determinerà inevitabilmente una quinta, contemporanea alla quarta, ondata di pandemia ma in questo caso di natura esclusivamente economica, ma non per questo meno devastante.

In questo incredibile contesto solo pochi mesi fa un ministro inneggiava al boom economico e affermava senza pudore che “Col super green pass avremo un Natale totalmente aperto. Nessuna restrizione per i vaccinati, per le attività sociali, culturali e del tempo libero e consumi da boom economico”, by Renato Brunetta (04.12.21).

Contemporaneamente un segretario di partito della maggioranza pensa per il 2022 di riproporre il Decreto Zan dopo averlo affossato per la propria incapacità di trovare una semplice e possibile mediazione.

Entrambi, Brunetta e Letta, rappresentano la peggiore espressione di quella medesima presunzione intellettuale, mai come in questo caso assolutamente risibile e priva di qualsiasi riscontro oggettivo.

Esiste un limite anche nella dimostrazione di disprezzo nei confronti dei cittadini e questi due politici lo hanno già ampiamente superato.

Il senso della realtà invece rimane sconosciuto ad entrambi.